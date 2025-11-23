Pod lupom: Gotovo 400 posmatrača nadzire izbore u RS-u, zabilježene nepravilnosti u više opština

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ saopštila je na današnjoj konferenciji za medije da je za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske angažovala gotovo 400 građanskih, nestranačkih posmatrača koji nadziru izborni proces na približno svakom petom biračkom mjestu u ovom entitetu.

Posmatrači prate sve faze izbornog dana, od otvaranja biračkih mjesta i toka glasanja, do zatvaranja, brojanja glasova, pakovanja materijala i praćenja izlaznosti. Podatke sa terena zaprima Pozivni centar Koalicije „Pod lupom“, dok Pravni tim radi na otklanjanju uočenih nepravilnosti, a informisanje javnosti odvija se u realnom vremenu.

„Naši posmatrači su raspoređeni na reprezentativnom uzorku odabranih biračkih mjesta u svim dijelovima Republike Srpske, što omogućava statistički pouzdano praćenje i izvještavanje o toku izbornog dana. Na taj način Koalicija ‘Pod lupom’ će imati pouzdan uvid u regularnost izbornog procesa“, naveli su iz koalicije.

Iz organizacije navode da su gotovo svi posmatrači na vrijeme započeli posmatranje, ali je u manjem broju slučajeva bilo problema sa pristupom biračkim mjestima zbog vremenskih neprilika i proceduralnih poteškoća, te dva slučaja zabrane posmatranja u Tesliću (074B002B) i Petrovu (045B006). Ove situacije su, kako ističu, ubrzo riješene i posmatrači su nastavili svoj rad.

Većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme. Tačno u 7 sati otvoreno je 92,6 posto biračkih mjesta, između 7:01 i 7:15 otvoreno je 6,5 posto mjesta, dok je preostalih 0,9 posto otvoreno do 8 sati. Prema posljednjim informacijama, zbog vremenskih neprilika najmanje jedno biračko mjesto neće održati glasanje, a loši vremenski uslovi mogli bi uticati i na ukupnu izlaznost.

Koalicija je do 9 sati zabilježila deset težih oblika izbornih nepravilnosti, među kojima su četiri slučaja kršenja izborne šutnje, dva slučaja zabrane posmatranja izbora, dva slučaja manjka izbornog materijala u Modriči (024B011) i Prijedoru (009B087), jedan slučaj nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnijenja i jedan slučaj pritisaka na birače. Zabilježeni su i drugi problemi poput propagandnog materijala u blizini biračkih mjesta, indicija na trgovinu pozicijama u biračkim odborima, te slučajeva u kojima su predsjednici ili zamjenici predsjednika birališta bili iz stranačkih struktura. Na tri biračka mjesta nije bila istaknuta propisana lista članova biračkog odbora.

Iz Koalicije „Pod lupom“ su pozvali političke subjekte da poštuju Izborni zakon BiH, da ne pribjegavaju manipulacijama i da se pridržavaju izborne šutnje. Također, građani su pozvani da sve nepravilnosti prijave na besplatan broj 080 05 05 05 ili putem društvenih mreža koalicije.