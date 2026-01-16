CIK BiH odbio dodatne posmatrače “Pod lupom” za ponovne izbore za predsjednika RS

Jasmina Ibrahimović

Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” planirala je provesti građansku, nestranačku posmatračku misiju za Ponovne prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda na svih 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, koji će se održati u nedjelju 8. februara 2026. godine, međutim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je odbila akreditovanje dodatnih nestranačkih posmatrača Koalicije „Pod lupom“.

Koalicija „Pod lupom“ nema dovoljan broj već akreditovanih posmatrača u Zvorniku, Doboju, Laktašima i Bratuncu kako bi pokrila sva biračka mjesta na Ponovnim prijevremenim izborima, a odluka CIK-a da onemogući akreditovanje dodatnih posmatrača šteti izbornom procesu i ograničava prava posmatrača. Sudeći prema Instrukciji CIK-a i medijskim natpisima, identična situacija je i sa stranačkim posmatračima.

Izbornim zakonom BiH propisano je samo da se ponovni izbori sprovode na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima, dok za posmatrače to nije slučaj. Dodatno, CIK BiH je 2021. godine za Ponovne izbore u Doboju i Srebrenici bez problema akreditovao dodatne posmatrače, zbog čega je jasno da je ovoga puta ovakva odluka CIK-a proizvoljna i da se radi o samovolji koja je na štetu javnog interesa i integriteta izbora.

Koalicija „Pod lupom“ traži hitnu izmjenu člana 6. stav (1) Instrukcije o postupku provedbe ponovnih izbora za predjednika Republike Srpske i omogućavanje dodatnog akreditovanja posmatrača izbornog dana.

Nadgledanje izbora od strane nestranačkih posmatrača je u interesu svih, prije svega građana-birača, ali i izborne administracije, političkih stranaka i kandidata na izborima, te doprinosi sveukupnom integritetu izbora.

