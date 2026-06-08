Samoopredjeljenje vodi prema dosadašnjim rezultatima izbora na Kosovu

Prema dosadašnjim rezultatima izbora na Kosovu, Samoopredjeljenje je osvojilo najviše glasova, 43,72 posto, odnosno 254.944 glasa.

Na drugom mjestu je Demokratska stranka Kosova sa 21,74 posto glasova, dok je treći Demokratski savez Kosova sa 18,06 posto. Savez za budućnost Kosova osvojio je 7,39 posto, a Srpska lista 4,37 posto glasova.

Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Kreshnik Radoniqi ranije je saopćio da je na izborima glasalo 712.148 birača, što predstavlja 36,33 posto od ukupnog broja upisanih birača.

Izlaznost je bila niža nego na prethodnim izborima održanim u decembru prošle godine, kada je iznosila 44,99 posto.