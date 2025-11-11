Islamska zajednica poziva Tužilaštvo BiH da reaguje na izjave Milorada Dodika

Nedžida Sprečaković
Islamska zajednica poziva Tužilaštvo BiH da reaguje na izjave Milorada Dodika
Islamska zajednica poziva Tužilaštvo BiH da reaguje na izjave Milorada Dodika

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje sramni i primitivni istup smijenjenog predsjednika entiteta RS Milorada Dodika na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu.

Istovremeno, poziva Tužilaštvo i Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da reaguju na očito kršenje zakona.

U saopćenju Ureda za odnose s javnošću Islamske zajednice se navodi da su u Islamskoj zajednici svjesni da istupi smijenjenog predsjednika entiteta RS pokazuju njegovu slabost i nemoć i da svojim glasačima nakon svih poraza i povlačenja pred državom nema ponuditi ništa do slijepe mržnje koja je na ovim prostorima već dovela do genocida nad Bošnjacima.

– Jasno je da ovakvim sramnim napadima na Bošnjake i druge muslimane Dodik pokušava sakriti propast njegove dosadašnje politike, ali to ne amnestira državne organe od provođenja zakona. Naprotiv – kaže se u saopćenju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

