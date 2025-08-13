Trumpova administracija kritikovala Dodika zbog destabilizacije BiH

Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (SAD) iz ureda predsjednika Trumpa, objavilo je Izvještaj o stanju ljudskih prava za 2024. godinu u kojem navodi da su napadi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika potkopali ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

U izvještaju koji se odnosi na 2024. godinu stoji da su vlasti u Republici Srpskoj sa većinskim srpskim stanovništvom, poduzimale kontinuirane akcije koje su značajno ugrozile nacionalne institucije, povećale međuetničke napetosti i ograničile slobodu izražavanja.

„Eskalirajući verbalni i pravni napadi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika potkopali su ustavni poredak zemlje, a podijeljena i provokativna retorika čelnika Republike Srpske doprinijela je povećanju političkih i etničkih napetosti diljem zemlje“, stoji u izvještaju objavljenom 12. avgusta.

Godišnji izvještaji o stanju ljudskih prava, koji SAD objavljuju, pokrivaju status međunarodno priznatih ljudskih prava i prava radnika u gotovo 200 zemalja širom svijeta.

Prema ocjeni Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, značajni problemi sa ljudskim pravima u BiH uključivali su ozbiljna ograničenja slobode izražavanja i medijskih sloboda, uključujući nasilje i prijetnje nasiljem nad novinarima, te značajnu prisutnost najgorih oblika dječjeg rada.

Izvještaj u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu navodi i da Vlada nije poduzela uvjerljive korake za identifikovanje i kažnjavanje dužnosnika koji su počinili zloupotrebe ljudskih prava.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske kojem je taj mandat oduzet na osnovu presude kojom mu je na šest godina zabranjeno obavljanje političkih funkcija zbog neizvršavanje odluka visokog predstavnika, pohvalio jena društvenoj mreži X 12. avgusta intervju koji je američki lobista Rod Blagojevich dao američkoj televiziji NewsMax.

Blagojevich je u njemu izjavio da je potrebno preispitati odluke bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena. On je naveo da je među njima i odluka o američkim sankcijama protiv Dodika.

Ugovor između Blagojevicheve firme i Vlade Republike Srpske potpisan je u martu 2025 i u njemu se navodi da će on lobirati u SAD-u za honorar čiji iznos nije otkriven.

Ovo je samo jedan u nizu lobističkih ugovora koje su vlasti Republike Srpske potpisale sa američkim firmama u nastojanju da poprave svoj imidž kod nove administracije u SAD.