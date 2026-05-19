Tuzlanski dani anestezije okupili stručnjake iz BiH i regiona

Tuzlanski dani anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja ARIL 2026 održani su u Tuzli, uz učešće brojnih zdravstvenih profesionalaca iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Stručni simpozij okupio je ljekare i medicinske radnike iz oblasti anesteziologije, reanimatologije, intenzivne medicine i terapije bola. Organizatori skupa bili su Klinika za anestetiologiju i reanimatologiju UKC-a Tuzla, Udruženje anesteziologa i reanimatologa Federacije BiH i Udruženje za terapiju bola u BiH, pod pokroviteljstvom Ljekarske komore TK.

Tokom dvodnevnog simpozija govorilo se o savremenim pristupima liječenju akutnog i hroničnog bola, regionalnoj i multimodalnoj anesteziji, postoperativnom zbrinjavanju pacijenata, kao i novim terapijskim smjernicama. Poseban akcenat stavljen je na sigurnost pacijenata, timski rad i multidisciplinarni pristup liječenju.

Vršilac dužnosti načelnice Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC-a Tuzla, prof. dr. med. sc. prim. Jasmina Smajić, istakla je da pacijenti koji trpe bol, posebno hronični, zahtijevaju sveobuhvatan tretman.

„Pacijent koji ima bol, naročito hronični bol, zahtijeva sveobuhvatan i multidisciplinaran tretman, jer pacijent kojeg nešto boli ustvari je pacijent koji pati. Hronični bol se danas više ne posmatra samo kao simptom, nego kao hronični bolni sindrom, odnosno bolest“, kazala je Smajić.

Predsjednik Udruženja za terapiju bola u BiH dr. Ivan Keser naglasio je da terapija bola u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno zastupljena, ali da UKC Tuzla preuzima važnu ulogu u razvoju ove oblasti.

U UKC-u Tuzla nedavno je otvorena ambulanta za terapiju bola, što predstavlja značajan korak u unapređenju zdravstvene zaštite pacijenata koji se suočavaju sa akutnim i hroničnim bolnim stanjima.