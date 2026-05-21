Nedostatak lijekova u UKC Tuzla ponovo zabrinuo pacijente

Nedostatak lijekova u UKC Tuzla ponovo je tema nakon što je Univerzitetski klinički centar Tuzla objavio novu listu lijekova koje Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH nije dostavio ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Prema informacijama objavljenim iz UKC-a Tuzla, među lijekovima koji trenutno nisu isporučeni nalaze se terapije koje se koriste u liječenju ozbiljnih i teških oboljenja, uključujući određene vrste malignih bolesti. Na listi su Nilotinib, Lenalidomid, Fluorouracil, Idarubicin, Mitoxantron, Abirateron Accord, Etopozid i Darolutamid odnosno Nubeqa.

Za većinu građana nazivi ovih lijekova možda ne znače mnogo, ali za pacijente koji ih koriste riječ je o terapijama od kojih zavisi kontinuitet liječenja. Kada dođe do nestašice ili kašnjenja u isporuci, to može značiti pomjeranje terapijskih termina, čekanje na nastavak liječenja ili dodatnu neizvjesnost za osobe koje se već bore sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Upravo zbog toga ovakve objave izazivaju zabrinutost među pacijentima i njihovim porodicama, posebno kada je riječ o terapijama koje se primaju prema unaprijed određenim protokolima i rasporedima. Kod onkoloških i hematoloških pacijenata kontinuitet terapije često ima veliku ulogu u samom toku liječenja.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da ovo nije prvi put da se govori o ovom problemu. Nedostatak lijekova u UKC Tuzla bio je aktuelan i ranije, kada su također prijavljene poteškoće u isporuci terapija važnih za liječenje pacijenata. Tada je upozoreno da ponavljanje ovakvih situacija dodatno opterećuje zdravstveni sistem i stvara nesigurnost među oboljelima.

Iz UKC-a Tuzla za sada su objavili spisak lijekova koji nisu dostavljeni, dok pacijenti očekuju da nadležne institucije što prije osiguraju redovno snabdijevanje kako ne bi dolazilo do prekida ili odgađanja terapija.

