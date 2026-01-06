Nedostatak lijekova u UKC Tuzla ponovo je zabilježen na samom početku godine, nakon što Fond zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ovoj zdravstvenoj ustanovi nije isporučio dio terapija važnih za liječenje pacijenata. Iz Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla potvrđeno je da se radi o ponavljanju problema s kašnjenjem isporuka, koji i ovaj put direktno utiče na redovan tok terapija.

Prema dostupnim podacima, među lijekovima koji nisu isporučeni nalaze se terapije koje se koriste u liječenju teških i hroničnih oboljenja, uključujući virusne infekcije, maligne bolesti i hematološke poremećaje. Izostanak ovih lijekova može dovesti do odgađanja terapija i dodatnog opterećenja za pacijente koji su već u osjetljivom zdravstvenom stanju.

Koji lijekovi nedostaju u UKC Tuzla

Iz UKC Tuzla navode da isporuka nije obuhvatila Entekavir u tabletama, lijek koji se koristi u terapiji hroničnog hepatitisa B, zatim Nilotinib u kapsulama jačine 150 miligrama, Etopozid u kapsulama, Kabazitaksel u ampulama, kao i Imatinib u tabletama. Riječ je o lijekovima koji se primjenjuju u savremenim protokolima liječenja onkoloških i drugih ozbiljnih oboljenja, te imaju važnu ulogu u kontinuiranom terapijskom procesu.

Posljedice nedostatka lijekova i terapija za pacijente

Nedostatak lijekova u UKC Tuzla posebno pogađa pacijente koji se liječe dugotrajnim i precizno planiranim terapijama, gdje je kontinuitet od presudnog značaja. Svako kašnjenje u isporuci može utjecati na tok liječenja, povećati rizik od komplikacija i dodatno opteretiti zdravstveni sistem.

Iz zdravstvene ustanove ističu da se situacija prati, te da se pacijenti, u skladu s mogućnostima, obavještavaju o daljnjim koracima. Očekuje se da nadležne institucije u što kraćem roku riješe problem isporuke kako bi se osiguralo nesmetano liječenje.