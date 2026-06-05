UKC Tuzla danas otvara Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju

UKC Tuzla danas će svečano otvoriti novo Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju pri Klinici za psihijatriju, čime Tuzlanski kanton prvi put dobija specijaliziran prostor za liječenje i tretman djece i mladih sa mentalnim poteškoćama.

Svečanost otvaranja bit će održana danas u 10 sati na platou Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla.

Riječ je o projektu “Rekonstrukcija objekta za potrebe Odjeljenja dječije i adolescentne psihijatrije na Klinici za psihijatriju u Tuzli”, koji se smatra jednom od najznačajnijih investicija u oblasti zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih na području Tuzlanskog kantona.

Potreba za otvaranjem posebnog odjeljenja naglašavana je godinama, a podaci pokazuju da broj djece i adolescenata sa psihičkim smetnjama i poremećajima ponašanja kontinuirano raste. Prema podacima Klinike za psihijatriju UKC Tuzla, broj pregleda djece i adolescenata u posljednjih dvadesetak godina višestruko je povećan, sa 277 pregleda u 2005. godini na 1.134 pregleda u 2023. godini.

Najčešće se radi o djeci i mladima sa anksioznim i depresivnim poremećajima, poremećajima ponašanja, intelektualnim teškoćama i poremećajima iz autističnog spektra.

Otvaranjem specijaliziranog odjeljenja u Tuzli stvaraju se uslovi za adekvatno liječenje djece i adolescenata u lokalnoj zajednici, uz uključivanje porodice u proces liječenja i rehabilitacije.

Novo odjeljenje bit će na raspolaganju stanovnicima Tuzlanskog kantona, ali i pacijentima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine.