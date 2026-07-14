UKC Tuzla raspisao oglas za zapošljavanje 32 radnika

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisala je javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Oglas se odnosi na zapošljavanje doktora medicine, specijaliste na Klinici za invazivnu kardiologiju, te laboratorijskog tehničara na Poliklinici za laboratorijsku dijagnostiku.
U Sektoru za tehničke poslove UKC-a Tuzla traže se vodoinstalateri sa VKV i KV stručnom spremom, kuhar, pomoćni kuhar, radnik na transportu hrane, pomoćni radnik i servirka.
Radna mjesta otvorena su i u Sektoru za higijensko-epidemiološki nadzor, gdje je planiran prijem spremačice i perača veša.
Detaljni uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati, potrebna dokumentacija, rok i način podnošenja prijava navedeni su u javnom oglasu JZU UKC Tuzla.
Potrebnu dokumentaciju, detalje i način prijave pronađite OVDJE