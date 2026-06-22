U Tuzli obilježavanje 20 godina od prve transplantacije u BiH

U Tuzli će danas biti obilježeno 20 godina od prve transplantacije u Bosni i Hercegovini, koja je urađena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Obilježavanje organiziraju Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženje dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona i Donorska mreža u Bosni i Hercegovini, uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva.

Događaj će biti održan u ponedjeljak, 22. juna 2026. godine, od 12:00 do 14:00 sati, na Trgu slobode u Tuzli.

Ova godišnjica predstavlja priliku da se javnost podsjeti na važan medicinski uspjeh koji je brojnim pacijentima otvorio novu nadu, posebno onima kojima je transplantacija jedina mogućnost liječenja. Istovremeno, cilj je ukazati na značaj razvoja transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini, kao i na važnost donorstva organa.

Građani i predstavnici medija imat će priliku razgovarati sa pacijentima koji su uspješno transplantirani, osobama koje su na dijalizi, kao i onima koji još čekaju poziv za transplantaciju. Njihove životne priče svjedoče o tome koliko donorstvo i transplantacija znače, ne samo kao medicinski postupak, nego i kao prilika za novi život.

U okviru kampanje “Da za donorstvo, da za život”, koju provode UDITB FBiH i Donorska mreža u BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, tokom događaja bit će promovisano donorstvo organa i transplantacija kao jedan od najuspješnijih oblika liječenja završnog stadija zatajenja pojedinih organa.

Svi zainteresovani građani moći će se informisati o donorstvu, a oni koji to žele moći će potpisati donorsku karticu i na taj način pružiti podršku razvoju transplantacijskog programa i spašavanju života.

Obilježavanje će biti održano danas, od 12:00 do 14:00 sati, na Trgu slobode u Tuzli.