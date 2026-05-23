Schmidt priznao da je pritisak iz SAD-a imao ulogu u njegovoj ostavci

Christian Schmidt priznao je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država doprinio njegovoj odluci da prije isteka mandata napusti funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Schmidt je na funkciji visokog predstavnika od augusta 2021. godine, a ranije ovog mjeseca objavio je da podnosi ostavku, navodeći tada da je riječ o ličnoj odluci.

Međutim, u razgovoru za njemački dnevni list Augsburger Allgemeine, odgovarajući na pitanje da li je američki predsjednik Donald Trump izvršio pritisak na njega da se povuče s funkcije, Schmidt je potvrdio da je Washington imao određenu ulogu u njegovoj odluci.

Iako je rekao da ne zna kakav je Trumpov lični stav o tom pitanju, naveo je da su pritisci postojali.

“Mogu samo reći da je došlo do ogromnog i neočivanog pritiska iz SAD-a”, rekao je Schmidt.

U intervjuu objavljenom danas Schmidt je kazao da je želio spriječiti da institucija visokog predstavnika bude narušena raspravom čija mu pozadina, kako je naveo, nije u potpunosti jasna.

Pritisci na Schmidta da podnese ostavku mogli bi biti povezani i s činjenicom da je bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podržavao projekte plinskih elektrana i plinovoda iza kojih stoje poslovni ljudi bliski Trumpu. Među tim projektima spominje se i plinovod Južna interkonekcija iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini.

“To pitanje jeste imalo određenu ulogu, ali ja nikada nisam bio protiv tog projekta”, rekao je Schmidt.

Naglasio je da je izgradnju Južne interkonekcije inicirala Evropska unija, s ciljem smanjenja zavisnosti Bosne i Hercegovine od ruske nafte i plina.

Schmidt je naveo i da ga posebno iznenađuje što Evropska unija nije uspjela realizirati izgradnju tog plinovoda evropskim sredstvima. Zbog toga se, kako je kazao, Bosna i Hercegovina sada oslanja na američku podršku, pri čemu Amerikanci djelimično nastupaju i s vlastitim idejama, prenosi dpa.