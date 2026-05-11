Schmidt potvrdio da napušta funkciju visokog predstavnika

Christian Schmidt potvrdio je da je odlučio okončati mandat visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, nakon gotovo pet godina provedenih na toj funkciji, saopćeno je iz OHR-a.

O svojoj odluci Schmidt je informisao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, PIC, te zatražio pokretanje procedure za imenovanje njegovog nasljednika.

Iz OHR-a navode da će Schmidt nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika dok traje proces izbora novog predstavnika. Osvrćući se na svoj mandat, koji je bio drugi najduži mandat jednog visokog predstavnika u BiH, istakao je da je ostvaren napredak u jačanju funkcionalnosti institucija BiH, ali da pred državom i dalje stoji mnogo posla na putu ka evroatlantskim integracijama.

Schmidt je, kako se navodi, očekivao da će kraj njegovog mandata biti povezan s ispunjavanjem programa „5+2“ i zatvaranjem OHR-a. Ipak, ocijenio je da ključne reforme u BiH još nisu provedene, zbog čega uloga OHR-a ostaje važna.

Pozvao je građane i političke lidere iz oba entiteta i sa svih nivoa vlasti da pojačaju napore i sa njegovim nasljednikom rade na reformama koje su potrebne za napredak BiH prema evroatlantskim integracijama.

Iz OHR-a je poručeno da nijedna Schmidtova odluka nije poništena sudskom odlukom. Naglašeno je i da jedinstvena međunarodna zajednica ostaje važan faktor stabilnosti BiH i njenog daljeg napretka.

U saopćenju se ističe da su ekonomska i politička stabilnost Bosne i Hercegovine, ali i šire regije Zapadnog Balkana, važne za sigurnost i ekonomski prosperitet Evrope, zbog čega uloga OHR-a u BiH i dalje ima značaj.

Schmidt je zahvalio građanima Bosne i Hercegovine na gostoprimstvu, toplini i podršci koju je imao tokom mandata.

Iz OHR-a navode i da je period njegovog mandata obilježio razvoj domaćih pravosudnih institucija, kao i djelovanje sudova u zaštiti ustavnog i pravnog poretka države. Dodaje se da su poduzeti važni koraci ka funkcionalnijim domaćim institucijama i jačanju integriteta izbornog procesa.

U narednim godinama, kako je naglašeno, BiH će morati uložiti dodatne napore u provedbu odluka Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.