Schmidt o odlasku iz BiH: Dodik je uložio vrijeme, trud i novac za moj odlazak

Odlazeći visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt potvrdio je da odluku o napuštanju funkcije nije donio iznenada, navodeći da se o tome nije radilo o trenutnoj odluci.

U intervjuu za Deutsche Welle rekao je da se političke okolnosti u svijetu značajno mijenjaju i da je situacija postala nestabilnija. Na pitanje o mogućim pritiscima nije direktno odgovorio, ali je poručio da u sadašnjim okolnostima više ne stoji na raspolaganju.

Schmidt je istakao da mu je za djelovanje potrebna podrška svih članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH, među kojima su Sjedinjene Američke Države, evropske zemlje, Japan, Turska i Velika Britanija.

Prema njegovim riječima, u međunarodnoj zajednici već postoje različita viđenja budućeg pristupa Bosni i Hercegovini, uključujući pitanje nastavka djelovanja u okviru Dejtonskog sporazuma i uloge međunarodne zajednice.

Naglasio je da želi sačuvati konsenzus, ali da to, kako je rekao, podrazumijeva i korak koji nije želio napraviti, povlačenje i otvaranje prostora drugima.

Schmidt je poručio da posao u Bosni i Hercegovini nije završen i da mora biti nastavljen. Kao ključno pitanje izdvojio je postojanje političke volje za evropske integracije, ali i djelovanje snaga koje, prema njegovim riječima, ugrožavaju budućnost zemlje.

Govoreći o destruktivnim politikama, spomenuo je predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, navodeći da su sankcije protiv njega ukinute, te da je angažovao lobističku firmu s ciljem zagovaranja nezavisnosti Republike Srpske, ukidanja sudskih presuda protiv njega i Schmidtovog odlaska.

Schmidt je dodao da je želio biti posljednji visoki predstavnik u BiH, ali nije želio govoriti o mogućem nasljedniku. Poručio je da svako ko dođe na tu funkciju mora biti svjestan da se radi o poslu koji se kreće između gotovo nemoguće misije i malih koraka naprijed.