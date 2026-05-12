Schmidt podnio izvještaj o BiH, najavio i skori odlazak sa funkcije

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt predstavio je pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da se zemlja nalazi između puta stabilnosti, ekonomskog oporavka i vladavine prava, te puta stagnacije uzrokovane političkim blokadama i slabljenjem državnih institucija.

Schmidt je naveo da je sigurnosna situacija u BiH stabilna, ali je upozorio da stabilnost ne znači i institucionalno zdravlje. Prema njegovim riječima, u zemlji ne postoji neposredna sigurnosna kriza, ali je prisutna kriza funkcionisanja institucija i političke odgovornosti, što se direktno odražava na upravljanje državom, ekonomski razvoj i svakodnevni život građana.

U izvještaju je izdvojio četiri ključna prioriteta za ovu godinu, očuvanje institucija i njihovih nadležnosti prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, vraćanje funkcionalnosti institucija, rješavanje pitanja državne imovine, te stvaranje uslova za uvođenje izbornih tehnologija prije Općih izbora 2026. godine.

Posebno se osvrnuo na blokade državnih institucija, naglašavajući da one ozbiljno utiču na ukupnu situaciju u BiH. Upozorio je i na narative koji Bosnu i Hercegovinu predstavljaju kao prostor mogućeg “sukoba civilizacija”, ocjenjujući da takve poruke ne nude rješenja, već produbljuju strah i nepovjerenje.

Schmidt je u govoru kritikovao političko djelovanje rukovodstva Republike Srpske, navodeći da se dovodi u pitanje teritorijalni integritet BiH, podrivaju sigurnost i reformski procesi. Posebno je ukazao na retoriku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, te na posljedice koje takve poruke mogu imati na suživot, multietničnost i održivi povratak u RS-u.

Govoreći o državnoj imovini, visoki predstavnik je poručio da neriješeno pitanje predstavlja prepreku za investicije i ekonomski razvoj. Istakao je da se moraju stvoriti uslovi da se državna imovina koristi u javnom interesu.

Na kraju obraćanja Schmidt je govorio i o svojoj najavljenoj ostavci, navodeći da je riječ o privatnoj odluci. Potvrdio je da je pitanje imenovanja novog visokog predstavnika već stavljeno na dnevni red narednog sastanka Vijeća za implementaciju mira, koji bi trebao biti održan u junu, te da očekuje da će tada napustiti dužnost.