Nikšić o zaduženju FBiH: To nije znak krize, nego standardan alat ozbiljnih ekonomija

“Vlada Federacije odgovorno upravlja javnim finansijama i redovno izvršava finansijske obaveze. Narativom oko zaduženja opozicija pokušava stvoriti političku paniku oko procesa koji je potpuno normalan i standardan u svim ozbiljnim ekonomijama”, poručio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.

Nikšić je istakao da se zaduženja ne provode tajno, nego da su planirana i predviđena Budžetom Federacije BiH, koji je usvojen u oba doma Parlamenta Federacije BiH.

“Zato je teško ozbiljno shvatiti političku dramatizaciju onih koji su učestvovali u tom procesu, a danas svaku emisiju pokušavaju predstaviti kao znak krize ili kolapsa sistema. Građanima treba jasno reći da zaduženje nije ‘nestanak novca’, nego alat koji koriste sve države kako bi uredno izvršavale obaveze i ulagale u razvoj”, naveo je Nikšić.

Federalni premijer naglašava da Federacija BiH redovno izmiruje obaveze, uključujući isplatu penzija, socijalnih davanja, transfera i podrške nižim nivoima vlasti. Dodao je da Vlada FBiH vodi računa o očuvanju finansijske stabilnosti, zaštiti domaće ekonomije, privrede i investicija.

Govoreći o odnosu međunarodnih finansijskih institucija i investitora prema Federaciji BiH, Nikšić je kazao da je važno istaći da se Federacija posmatra kao stabilan i pouzdan partner.

“Tržište kapitala ne reaguje na političke spinove i saopštenja, nego na konkretne fiskalne pokazatelje, sposobnost vraćanja obaveza i stabilnost sistema. Federacija BiH i dalje ostaje među najmanje zaduženim u regionu i Evropi. Zato je važno razlikovati odgovorno upravljanje dugom od populizma. Federacija BiH ima niži nivo javnog duga od većine zemalja Evropske unije i regiona, što sigurno ne bi bio slučaj da se Vlada neodgovorno i nekontrolisano zadužuje”, kaže federalni premijer.

Nikšić se osvrnuo i na kreditni rejting Federacije BiH, naglašavajući da je u javnosti važno govoriti precizno. Kako je naveo, agencija Standard & Poor’s nije snizila kreditni rejting Federacije BiH. Rejting je ostao B+/B, dok su promijenjeni samo izgledi, što, kako pojašnjava, predstavlja upozorenje na moguće rizike u narednom periodu.

Kao primjer, Nikšić je naveo da je S&P upozorio da se 70 posto budžeta izdvaja za penzije i socijalna davanja.

“Bili smo svjesni rizika, a upravo to upozorenje pokazuje da ova Vlada nije štedjela na penzionerima, boračkim kategorijama i socijalno ugroženim građanima već odlučila da zaštiti i poboljša njihov životni standard. Jednako je važno reći šta S&P nije rekao. A na žalost opozicije nije rekao da je Federacija pred bankrotom. Nije doveo u pitanje sposobnost vraćanja dugova. Nije rekao da Federacija nema pristup međunarodnim finansijskim tržištima. Naprotiv, potvrđeno je da Federacija BiH može uredno servisirati svoje obaveze i održavati finansijsku stabilnost”, poručuje Nikšić.

Premijer Federacije BiH naveo je i da je ova Vlada prvi put osigurala međunarodni kreditni rejting za Federaciju BiH. Ocijenio je da je riječ o važnom finansijskom i institucionalnom iskoraku, ali i dokazu da je Federacija BiH postala ozbiljan i prepoznat partner na međunarodnom finansijskom tržištu.

“I dok opozicija pokušava širiti strah i dramatizaciju, Vlada Federacije BiH će nastaviti voditi odgovornu ekonomsku politiku. Fokus ostaje na stabilnosti, redovnim isplatama, zaštiti građana, investicijama i razvoju. Ko je navikao da radi radit će. U nedostatku argumenata njima ne preostaje ništa drugo nego da pričaju, spinuju i lažima pokušavaju prevariti građane”, naveo je premijer Nikšić.