Za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća skoro 20 miliona KM grant sredstava

Za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH bit će dodijeljeno 19.922.273,32 KM grant sredstava, u okviru projekta Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

U Ministarstvu je u toku potpisivanje ugovora sa preostalim korisnicima poticajnih sredstava po projektu „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća“, a ugovori će biti zaključeni sa ukupno 146 korisnika.

Ukupna vrijednost odobrenih projekata, uključujući učešće korisnika, iznosi 58.209.077,96 KM.

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti i poticanje rasta inovativnih i izvozno usmjerenih malih i srednjih preduzeća kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, uvođenje standarda kvaliteta, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti.

Iz Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta navode da je projekat usklađen s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.