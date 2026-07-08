Doktori u FBiH traže jednake koeficijente i kolektivni ugovor na federalnom nivou

Doktori u FBiH ponovo su pozvali Federalno ministarstvo zdravstva da ponudi kolektivni ugovor na nivou Federacije BiH, kojim bi bili ujednačeni koeficijenti za doktore medicine i stomatologije u svih deset kantona.

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH oglasio se nakon gostovanja federalnog ministra zdravstva Nediljka Rimca na BHT1, navodeći da je ministar izjavio kako je moguće ujednačiti koeficijente u Federaciji BiH, dok je satnica sporno pitanje.

Iz Saveza su poručili da su spremni odustati od zahtjeva da se u kolektivni ugovor unese najmanja satnica, ukoliko se kroz ugovor osiguraju ujednačeni koeficijenti za doktore u svim kantonima.

“Pozivamo ga javno da nam ponudi Kolektivni ugovor na razini FBiH u koji će staviti ujednačene koeficijente za doktore u svih 10 kantona”, navedeno je u saopćenju Saveza.

Sindikat spreman na dogovor

Iz Saveza su se osvrnuli i na sudski postupak, navodeći da je presuda koju su izgubili nepravomoćna, te da je žalba već upućena kantonalnom sudu. Ipak, poručuju da su spremni odustati od daljeg sudskog procesa ukoliko ministar ponudi ono što, kako navode, tvrdi da nije problem, jednake koeficijente za doktore.

U saopćenju se spominje i situacija u Livnu, za koju iz Saveza smatraju da bi se mogla približiti rješenju ukoliko bi se napravio konkretan korak prema uređenju prava doktora na nivou Federacije BiH.

“Predizborna kampanja se ne vodi prepucavanjem preko leđa onih koji ovise o Vama, nego je Vaš mandat tu da date najviše što možete onima koji Vas trebaju”, poručili su iz Saveza.

Na kraju su još jednom pozvali ministra da ponudi rješenje koje bi, prema njihovom stavu, moglo otvoriti put za stabilizaciju stanja u zdravstvu Federacije BiH.