Penzije u FBiH rastu manje od najavljenog: Novo usklađivanje ispod 4,9 posto

Više od 470.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu će dobiti uvećane julske penzije, ali će rast biti manji nego što je ranije najavljivano.

Prema trenutno dostupnim informacijama, akontativno usklađivanje penzija neće iznositi između 5,8 i šest posto, nego će stopa biti niža od 4,9 posto. Tačan procenat i konačni iznosi penzija trebali bi biti poznati tokom augusta, nakon što Federalni zavod za statistiku objavi zvanične pokazatelje.

Riječ je o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini, koje se provodi na osnovu izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju usvojenih u januaru.

Povećanje će prvo biti obračunato prema procjenama

Julsko povećanje bit će akontativno, što znači da će se obračunati na osnovu procijenjenih podataka, dok će eventualna korekcija uslijediti nakon objave konačnih statističkih pokazatelja.

Sličan model primijenjen je i početkom godine. Penzije su u januaru povećane za 11,2 posto, a nakon objavljivanja službenih podataka u februaru izvršena je dodatna korekcija od nekoliko feninga.

Konačna stopa julskog usklađivanja zavisit će od zvaničnih podataka o rastu prosječne plate i potrošačkih cijena u Federaciji BiH.

Koliko trenutno iznose penzije u FBiH

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija trenutno iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Najniža penzija za korisnike s manje od 20 godina penzijskog staža trenutno iznosi 434,62 KM.

Ukoliko bi povećanje bilo tačno 4,9 posto, najniža penzija dostigla bi približno 699,43 KM, zagarantovana oko 834,73 KM, a najviša oko 3.497,15 KM. Penzija za korisnike s manje od 20 godina staža iznosila bi približno 455,92 KM.

S obzirom na to da je najavljeno da će stopa biti niža od 4,9 posto, konačni iznosi bit će nešto manji od navedenih proračuna. Uvećane penzije za juli korisnicima će biti isplaćene u augustu.