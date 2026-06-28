Uskoro novo usklađivanje penzija u FBiH: Poznato koliko bi povećanje moglo iznositi

Do redovnog julskog usklađivanja penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo je još nekoliko dana, a penzioneri čekaju zvaničnu potvrdu o visini povećanja.

Iako nadležne institucije još nisu objavile službene podatke, trenutne procjene pokazuju da bi penzije u Federaciji BiH mogle biti uvećane za gotovo šest posto.

Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u FBiH stupa na snagu 1. jula, a konačan procenat zavisit će od rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena za prvo polugodište ove godine.

Zvanična odluka još nije donesena, jer se čekaju konačni statistički pokazatelji. Nakon toga će Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, PIO/MIO, izračunati procenat usklađivanja u skladu sa zakonom.

Iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ranije su naveli da očekuju povećanje od oko pet posto, ali su naglasili da konačan procenat zavisi od podataka Federalnog zavoda za statistiku.

Koliko bi moglo iznositi povećanje penzija u FBiH?

Iz Federalnog zavoda za statistiku pojasnili su da ova institucija nije nadležna za obračun povećanja penzija, nego isključivo za prikupljanje i objavljivanje statističkih podataka. To se odnosi na podatke o prosječnim plaćama i indeksu potrošačkih cijena.

Upravo te zvanične statističke podatke Federalni zavod PIO/MIO koristi kao osnov za izračun redovnog usklađivanja penzija, dok odluku o visini povećanja donose nadležni organi u skladu sa Zakonom o PIO-u.

Predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Haso Halilović smatra da bi povećanje moglo biti veće od ranijih procjena.

“Prema informacijama do kojih smo uspjeli doći, penzioneri mogu očekivati povećanje između 5,8 i šest posto. Manje od toga ne bi trebalo biti”, rekao je Halilović.

Kada će biti isplaćene uvećane penzije?

Halilović je naveo da će povećane penzije biti isplaćene u augustu, zajedno s julskom penzijom, budući da se usklađivanje primjenjuje od 1. jula.

Penzioneri očekuju i potvrdu termina isplate junskih penzija. S obzirom na to da 5. juli ove godine pada u nedjelju, očekuje se da bi isplata mogla biti pomjerena na petak, 3. juli, ili subotu, 4. juli, kako bi korisnici novac dobili prije vikenda.

Konačan procenat julskog usklađivanja bit će poznat nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve potrebne podatke, a Federalni zavod PIO/MIO donese zvaničnu odluku o povećanju penzija.

Ukoliko se trenutne procjene potvrde, penzioneri u Federaciji BiH od jula bi mogli ostvariti jedno od većih redovnih usklađivanja penzija u posljednjem periodu, dok će uvećane iznose na računima dobiti prilikom augustovske isplate.

Najniža penzija, koja trenutno iznosi 666,76 KM, mogla bi porasti na više od 700 KM. Prosječna samostalna penzija, koja trenutno iznosi 851,60 KM, također bi bila veća za nekoliko desetina maraka.

Novo povećanje obuhvatit će sve korisnike penzija u Federaciji BiH, kojih trenutno ima više od 468.000.