FBiH: Ministarstvo uputilo preporuke poslodavcima zbog ekstremnih vrućina

Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.

Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i na one koji rade u uslovima povećanog rizika. Iz Ministarstva upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povreda na radu.

Poslodavcima se preporučuje da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite. Jedna od preporuka je da se razmotri mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati.

Tamo gdje je to moguće, radne procese trebalo bi organizovati u ranijim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima u kojima prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na šest sati ujutro, uvođenje češćih pauza, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravak radnika u rashlađenim prostorima kada god to uslovi dozvoljavaju.

Posebna pažnja, kako je navedeno, treba biti posvećena radnicima koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, kao i osobama sa hroničnim oboljenjima. Za njih se preporučuje omogućavanje korištenja godišnjeg odmora ili drugih oblika odsustva, u skladu sa zakonom i internim aktima poslodavca.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da zaštita radnika ne smije biti pitanje izbora, nego odgovornosti.

“Ljudi su najveća vrijednost svakog društva i nijedan posao nije važniji od zdravlja i života radnika. Poslodavci koji danas pokažu odgovornost prema svojim radnicima ne štite samo njihovo zdravlje nego grade i zdravije, sigurnije i humanije radno okruženje za sve. Naša je obaveza da u vremenu sve izraženijih klimatskih izazova prilagođavamo način rada novim okolnostima i da sigurnost čovjeka uvijek stavimo ispred svakog drugog interesa”, izjavio je ministar Delić.

Ministarstvo preporučuje i prilagođavanje pravila odijevanja vremenskim uslovima, gdje god priroda posla to dozvoljava, kao i fleksibilniju organizaciju radnog vremena kako bi se smanjila izloženost radnika najvišim dnevnim temperaturama.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pozvalo je nadležne inspekcijske organe da u narednom periodu pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu, kako bi se spriječile štetne posljedice po zdravlje radnika i osiguralo poštivanje propisanih standarda.

Preporuke su donesene u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, kojim je propisana obaveza poduzimanja posebnih mjera zaštite u okolnostima koje mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika.