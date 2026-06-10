U FBiH se uvode strožije kontrole bolovanja

Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja, s posebnim fokusom na rješavanje problema i zloupotreba bolovanja.

Prvi korak bit će usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen nacrt potpuno novog Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Predsjednik ESV-a FBiH Safudin Čengić izjavio je za Plenum Federalne televizije da je nakon tematske sjednice, održane početkom marta, formirana radna grupa sastavljena od predstavnika sindikata, udruženja poslodavaca, Vlade FBiH, resornih ministarstava, te pravnih i medicinskih stručnjaka.

Nakon dva mjeseca rada, utvrđeno je da je zakon potrebno mijenjati u cijelosti. Ipak, u prvoj fazi fokus je stavljen na pravilnik koji je moguće usvojiti brže, bez parlamentarne procedure.

Prema Čengićevim riječima, novi pravilnik ne zadire u prava osiguranika niti uskraćuje pravo na bolovanje osobama kojima je ono zaista potrebno. Cilj je uvođenje jasnijih pravila i preciznije utvrđivanje opravdanosti privremene spriječenosti za rad.

Najveća novina odnosi se na mogućnost poslodavaca da, ukoliko sumnjaju u zloupotrebu, zatraže vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Provjera će se moći tražiti tokom trajanja bolovanja, ali i nakon povratka radnika na posao.

Radna grupa istovremeno radi na izradi novog Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, a rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar.

Jedan od problema trenutnog sistema je činjenica da prva 42 dana bolovanja idu na teret poslodavca, dok tek nakon tog perioda troškove preuzima zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju.

Cilj novog zakona je pronaći balans između zaštite fondova zdravstvenog osiguranja, prava osiguranika i interesa poslodavaca.