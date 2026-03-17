Vlada TK razmatrala stanje u Koksari, cilj zbrinjavanje bivših radnika

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj sjednici prihvatila je Informaciju o stanju u privrednom društvu Koksara d.o.o. Lukavac u stečaju i proslijedila je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Iz dostavljene informacije proizlazi da je Vlada Tuzlanskog kantona u ranijem periodu, u skladu sa tada važećim propisima, vršila određena ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala u KHK d.d. Lukavac.

Međutim, otvaranjem stečajnog postupka 22. februara 2019. godine prestale su upravljačke ingerencije Vlade, jer su upravljanje, zastupanje i raspolaganje imovinom društva prešli u nadležnost stečajnog upravnika i drugih organa stečajnog postupka, pod nadzorom nadležnog suda.

Ipak, imajući u vidu veliki privredni i socijalni značaj Koksare za Lukavac i Tuzlanski kanton, Vlada Tuzlanskog kantona i dalje, u saradnji sa partnerima, poduzima aktivnosti usmjerene na socijalno zbrinjavanje bivših radnika Koksare.

Istovremeno se radi i na stvaranju pretpostavki za njihov novi radni angažman, i to nakon gašenja koksne baterije.