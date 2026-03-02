Otkazani protesti, neradni dan i za trgovine

Nedžida Sprečaković
trgovine, marketi
Foto: Pixabay/Ilustracija

Danas, 2. marta, neradni je dan za radnike u trgovini u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon što su prihvaćeni zahtjevi koje je uputio Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

Odluka da 2. mart bude neradni dan za zaposlene u sektoru trgovine uslijedila je nakon intenzivnih aktivnosti sindikata i razgovora sa nadležnim institucijama. Iz sindikata su ranije najavili proteste za 1. mart, ističući da žele skrenuti pažnju na potrebu dosljedne primjene propisa o neradnim danima, ali i na šira pitanja radničkih prava u ovom sektoru.

Jedan od ključnih razloga za najavu protesta bila je borba za ravnopravan tretman radnika u trgovini kada su u pitanju praznici i neradni dani, s obzirom na to da su zaposleni u ovom sektoru godinama radili u terminima kada su drugi imali slobodan dan. Sindikat je tražio jasne stavove i konkretne poteze nadležnih organa kako bi se spriječile različite prakse na terenu i osigurala pravna sigurnost radnika.

Nakon što je Ministarstvo trgovine FBiH održalo sjednicu Savjeta za trgovinu i dalo podršku zahtjevima sindikata, protest planiran za 1. mart je otkazan. Iz STBIH su poručili da će, ukoliko dođe do novih spornih odluka ili negativnog razvoja situacije, biti spremni ponovo reagovati u vrlo kratkom roku.

