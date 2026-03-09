Pitanje boračkog dodatka i egzistencijalne naknade za demobilisane borce ponovo je u fokusu javnosti. Nakon izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju očekuje se povećanje egzistencijalne naknade, dok se u javnosti istovremeno govori o različitim modelima uvođenja boračkog dodatka. Dio boračkih organizacija najavljuje i proteste ukoliko ne dođe do konkretnih rješenja.

Borački dodatak ponovo u fokusu, dio udruženja najavljuje proteste

Pitanje boračkog dodatka ponovo je otvorilo mogućnost novih protesta demobilisanih boraca. Pojedina udruženja najavljuju proteste upozorenja ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne ispuni ranije zaključke Parlamenta i ne pokrene rješavanje pitanja boračkog dodatka. Poručuju da bi Vlada mogla dobiti rok od mjesec dana da ispuni zahtjeve, u suprotnom ne isključuju ni masovne proteste i blokade u Federaciji.

„Upravni odbor Jedinstvene organizacije boraca ‘Unije veterana’ BiH ima obavezujući zaključak Skupštine da pripremi organizaciju protesta u slučaju da pregovori ne rezultiraju pozitivnim ishodom, te je donesena odluka o formiranju Organizacionog odbora koji od danas radi na dobijenom zadatku.“

Dok dio boračkih udruženja najavljuje mogućnost protesta, iz Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona poručuju da ne podržavaju takav način pritiska. Smatraju da rješenje treba tražiti kroz razgovore i jedinstven pristup prema boračkoj populaciji.

„Mi nemamo takve stavove. U Savezu imamo svoje organe i postupit ćemo u skladu s odlukama koje oni donesu. Više puta smo jasno rekli na koji način vidimo rješenje za boračku populaciju i smatramo da ga treba tražiti kroz dijalog i dogovor. Neka druga udruženja rade svoj dio posla, mi im u tome nećemo smetati, ali se nećemo ni pridružiti na ovakav način jer smo jasno i glasno kazali i ovo je već projekat koji je pozamašno zakoračio ka rješavanju i pronalasku rješavanja pitanja boračkog dodatka”, kazao je Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.

Jedno od otvorenih pitanja je i model uvođenja boračkog dodatka. U javnosti se spominje prijedlog da dodatak iznosi pet konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u odbrani Bosne i Hercegovine, ali samo za borce koji nemaju nikakva druga primanja. U Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona smatraju da takav pristup može dovesti do novih podjela unutar boračke populacije.

„Postoji mogućnost pokušaja da se na neki način izađe u susret jednoj grupi boraca i da se, uslovno rečeno, ‘zagrije’ ta grupa, dok bi druga, mnogo veća grupa boraca ostala bez rješenja kada je u pitanju borački dodatak. Naš stav je jasan i glasan, nema razdvajanja boraca po tom pitanju. Smatramo da takav pristup ne vodi rješavanju ovog pitanja”, pojašnjava Mušić.

Iz Saveza podsjećaju i na raniji dogovor o boračkom dodatku od jedne i po konvertibilne marke po mjesecu provedenom u odbrani zemlje. Iako je taj model razmatran kroz radnu grupu na nivou Federalnog ministarstva za boračka pitanja, dodatak još nije uvršten u budžet.

„Mi svakako mislimo da će se to desiti ove godine, da li je to putem rebalansa, donošenja određenog propisa, pa u nekom vremenskom periodu uvođenja tog boračkog dodatka, to ćemo vidjeti kroz ove dogovore i razgovore”, rekao je Mušić.

Izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju otvorena je i mogućnost povećanja egzistencijalne naknade za demobilisane borce, jer se ona sada usklađuje s procentom rasta penzija. U javnosti se kao mogući termin primjene spominje april, međutim federalni ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić još se nije oglasio o tome kada bi mogla početi isplata uvećanih naknada.