Suđenje Anisu Kalajdžiću: Pričao o Hitleru i pjevao nacističke pjesme

U Kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljen sudski proces protiv Anisa Kalajdžića, tokom kojeg je saslušano više medicinskih stručnjaka.

Doktor Dragan Damjanuk svjedočio je o obdukciji Aldine Jahić, navodeći da je utvrđeno kako je smrt nastupila nasilnim putem, usljed povreda nanesenih vatrenim oružjem.

Pred sudom su govorili i doktori Alma Bravo-Mehmedbašić i Senadin Fadilpašić, koji su nakon ubistva obavili razgovor sa Kalajdžićem. Prema njihovim riječima, tokom razgovora iznosio je tvrdnje o Adolfu Hitleru, nacionalsocijalizmu i navodnoj podvojenoj ličnosti, a u jednom trenutku je, kako su kazali, pjevao i nacističke pjesme.

Medicinski stručnjaci naveli su da u svojim nalazima nisu utvrdili kognitivni poremećaj niti potvrdu njegovih tvrdnji o podvojenoj ličnosti. Fadilpašić je, prema svjedočenju na sudu, procijenio da je Kalajdžić u vrijeme ubistva bio svjestan svojih postupaka.

Suđenje je nastavljeno nakon gotovo mjesec dana pauze.