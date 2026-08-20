Suđenje Anisu Kalajdžiću: Pričao o Hitleru i pjevao nacističke pjesme

Adin Jusufović
Anis Kalajdzic

U Kantonalnom sudu u Mostaru danas je nastavljen sudski proces protiv Anisa Kalajdžića, tokom kojeg je saslušano više medicinskih stručnjaka.

Doktor Dragan Damjanuk svjedočio je o obdukciji Aldine Jahić, navodeći da je utvrđeno kako je smrt nastupila nasilnim putem, usljed povreda nanesenih vatrenim oružjem.

Pred sudom su govorili i doktori Alma Bravo-Mehmedbašić i Senadin Fadilpašić, koji su nakon ubistva obavili razgovor sa Kalajdžićem. Prema njihovim riječima, tokom razgovora iznosio je tvrdnje o Adolfu Hitleru, nacionalsocijalizmu i navodnoj podvojenoj ličnosti, a u jednom trenutku je, kako su kazali, pjevao i nacističke pjesme.

Medicinski stručnjaci naveli su da u svojim nalazima nisu utvrdili kognitivni poremećaj niti potvrdu njegovih tvrdnji o podvojenoj ličnosti. Fadilpašić je, prema svjedočenju na sudu, procijenio da je Kalajdžić u vrijeme ubistva bio svjestan svojih postupaka.

Suđenje je nastavljeno nakon gotovo mjesec dana pauze.

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