Federalno ministarstvo dalo 60.000 KM za SFF Festivalski atelje

SFF Festivalski atelje bit će uspostavljen uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je za ovaj projekat osiguralo 60.000 KM.

Ugovor o sufinansiranju danas su potpisali federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić, u prostoru budućeg Festivalskog ateljea.

Potpisivanju su prisustvovali i direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović te administrativni direktor SFF-a Dževad Mujan.

Sredstva za rekonstrukciju i uređenje prostora

Općina Stari Grad Sarajevo projekat je kandidovala na javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma u okviru programa podrške projektima koji doprinose razvoju održivog turizma.

Odobrenih 60.000 KM bit će iskorišteno za rekonstrukciju, sanaciju i unapređenje prostora budućeg Festivalskog ateljea.

Ministrica Pozder navela je da ovakvi projekti mogu dodatno unaprijediti turističku ponudu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, posebno imajući u vidu značaj koji Sarajevo Film Festival ima za dolazak domaćih i stranih gostiju.

Naglasila je da SFF već odavno nije samo filmska manifestacija, nego brend koji tokom festivalskih dana snažno utiče na turističku ponudu grada.

SFF sadržaji i izvan festivalske sedmice

Plan je da SFF Festivalski atelje omogući održavanje sadržaja i aktivnosti povezanih sa Sarajevo Film Festivalom tokom cijele godine, a ne samo za vrijeme njegovog redovnog ljetnog izdanja.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma smatraju da bi takav koncept mogao doprinijeti produženju turističke sezone i stvaranju novih sadržaja za posjetioce Sarajeva.

Projekat bi trebao dodatno povezati filmsku industriju, kulturu i turizam te stvoriti prostor u kojem će se festivalske aktivnosti moći razvijati i van glavnog programa SFF-a.

Ministrica Pozder kazala je da upravo ovakvi projekti pokazuju značaj ulaganja u turističku infrastrukturu i sadržaje koji imaju potencijal da privlače posjetioce tokom većeg dijela godine.

SFF Festivalski atelje trebao bi tako postati novi prostor kroz koji će Sarajevo Film Festival svoju prisutnost u gradu proširiti i izvan nekoliko festivalskih dana u augustu.