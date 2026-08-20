Federalno ministarstvo dalo 60.000 KM za SFF Festivalski atelje

SFF Festivalski atelje bit će uspostavljen uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je za ovaj projekat osiguralo 60.000 KM.
Ugovor o sufinansiranju danas su potpisali federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić, u prostoru budućeg Festivalskog ateljea.
Potpisivanju su prisustvovali i direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović te administrativni direktor SFF-a Dževad Mujan.
Sredstva za rekonstrukciju i uređenje prostora
Općina Stari Grad Sarajevo projekat je kandidovala na javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma u okviru programa podrške projektima koji doprinose razvoju održivog turizma.
Odobrenih 60.000 KM bit će iskorišteno za rekonstrukciju, sanaciju i unapređenje prostora budućeg Festivalskog ateljea.
Ministrica Pozder navela je da ovakvi projekti mogu dodatno unaprijediti turističku ponudu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, posebno imajući u vidu značaj koji Sarajevo Film Festival ima za dolazak domaćih i stranih gostiju.
Naglasila je da SFF već odavno nije samo filmska manifestacija, nego brend koji tokom festivalskih dana snažno utiče na turističku ponudu grada.
SFF sadržaji i izvan festivalske sedmice
Plan je da SFF Festivalski atelje omogući održavanje sadržaja i aktivnosti povezanih sa Sarajevo Film Festivalom tokom cijele godine, a ne samo za vrijeme njegovog redovnog ljetnog izdanja.
Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma smatraju da bi takav koncept mogao doprinijeti produženju turističke sezone i stvaranju novih sadržaja za posjetioce Sarajeva.
Projekat bi trebao dodatno povezati filmsku industriju, kulturu i turizam te stvoriti prostor u kojem će se festivalske aktivnosti moći razvijati i van glavnog programa SFF-a.
Ministrica Pozder kazala je da upravo ovakvi projekti pokazuju značaj ulaganja u turističku infrastrukturu i sadržaje koji imaju potencijal da privlače posjetioce tokom većeg dijela godine.
SFF Festivalski atelje trebao bi tako postati novi prostor kroz koji će Sarajevo Film Festival svoju prisutnost u gradu proširiti i izvan nekoliko festivalskih dana u augustu.