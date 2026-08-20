Federalno ministarstvo dalo 60.000 KM za SFF Festivalski atelje

Ali Huremović
Federalno ministarstvo dalo 60.000 KM za SFF Festivalski atelje

SFF Festivalski atelje bit će uspostavljen uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je za ovaj projekat osiguralo 60.000 KM.

Ugovor o sufinansiranju danas su potpisali federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić, u prostoru budućeg Festivalskog ateljea.

Potpisivanju su prisustvovali i direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović te administrativni direktor SFF-a Dževad Mujan.

Sredstva za rekonstrukciju i uređenje prostora

Općina Stari Grad Sarajevo projekat je kandidovala na javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma u okviru programa podrške projektima koji doprinose razvoju održivog turizma.

Odobrenih 60.000 KM bit će iskorišteno za rekonstrukciju, sanaciju i unapređenje prostora budućeg Festivalskog ateljea.

Ministrica Pozder navela je da ovakvi projekti mogu dodatno unaprijediti turističku ponudu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, posebno imajući u vidu značaj koji Sarajevo Film Festival ima za dolazak domaćih i stranih gostiju.

Naglasila je da SFF već odavno nije samo filmska manifestacija, nego brend koji tokom festivalskih dana snažno utiče na turističku ponudu grada.

SFF sadržaji i izvan festivalske sedmice

Plan je da SFF Festivalski atelje omogući održavanje sadržaja i aktivnosti povezanih sa Sarajevo Film Festivalom tokom cijele godine, a ne samo za vrijeme njegovog redovnog ljetnog izdanja.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma smatraju da bi takav koncept mogao doprinijeti produženju turističke sezone i stvaranju novih sadržaja za posjetioce Sarajeva.

Projekat bi trebao dodatno povezati filmsku industriju, kulturu i turizam te stvoriti prostor u kojem će se festivalske aktivnosti moći razvijati i van glavnog programa SFF-a.

Ministrica Pozder kazala je da upravo ovakvi projekti pokazuju značaj ulaganja u turističku infrastrukturu i sadržaje koji imaju potencijal da privlače posjetioce tokom većeg dijela godine.

SFF Festivalski atelje trebao bi tako postati novi prostor kroz koji će Sarajevo Film Festival svoju prisutnost u gradu proširiti i izvan nekoliko festivalskih dana u augustu.

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