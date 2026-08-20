U Tuzli počinju Osmi susreti Mreže mladih Islamske zajednice

Ali Huremović
U Tuzli počinju Osmi susreti Mreže mladih Islamske zajednice

Osmi susreti Mreže mladih Islamske zajednice bit će otvoreni u petak, 21. augusta, a program će trajati do 23. augusta u Tuzli i drugim gradovima na području Muftiluka tuzlanskog.

Ovogodišnji susreti održavaju se pod temom „Mladi kao čuvari identiteta: između duhovnosti, sjećanja i savremenih izazova“, a organizuje ih Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Uprava za vjerske poslove, u saradnji s Muftijstvom tuzlanskim.

Program i posjete memorijalnim mjestima

Nakon svečanog otvorenja, prigodnih obraćanja i predavanja, učesnici će posjetiti Memorijalni centar Srebrenica i Muzej genocida, kao i memorijalne centre i šehidska mezarja u Gornjoj Kalesiji, Bratuncu i Potočarima.

Planirana je i posjeta spomen-obilježju Kapija u Tuzli, gdje će za učesnike biti organizovan historijski čas.

Tokom boravka u Podrinju mladi će posjetiti i Kušlat i Divič.

Učesnici iz BiH, regiona i dijaspore

Na Osmim susretima Mreže mladih Islamske zajednice učestvovat će članovi Mreže mladih iz Bosne i Hercegovine, domovinskih zemalja, kao i predstavnici krovnih organizacija Islamske zajednice iz dijaspore.

Organizatori navode da je cilj susreta povezivanje mladih kroz teme identiteta, duhovnosti, kulture sjećanja i izazova s kojima se mladi danas suočavaju.

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