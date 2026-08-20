YouTube favorit za veliki NBA streaming paket vrijedan više od milijardu dolara

YouTube i NBA vode napredne pregovore o novom lokalnom streaming paketu koji bi od sezone 2027/2028. mogao objediniti prijenose većine klubova na jednoj platformi, a vrijednost mogućeg višegodišnjeg ugovora mogla bi premašiti milijardu dolara.

Prema informacijama Sports Business Journala, YouTube se trenutno smatra vodećim kandidatom za preuzimanje novog centraliziranog sistema lokalnih NBA prijenosa.

Ideja NBA lige je da navijačima olakša praćenje lokalnih utakmica koje su posljednjih godina bile raspoređene između različitih regionalnih televizijskih mreža i streaming servisa.

U konačnici bi moglo biti uključeno 29 klubova

U početnoj fazi očekuje se uključivanje velikog broja NBA ekipa, dok bi se sistem vremenom mogao proširiti na čak 29 od ukupno 30 klubova.

Izuzetak bi bili Toronto Raptorsi zbog postojećeg dugoročnog ugovora s kompanijom Rogers Communications. Pojedine ekipe mogle bi u početku istovremeno zadržati postojeće načine emitovanja, a kasnije se potpuno priključiti novom sistemu.

Ako bi u paket bilo uključeno svih 29 dostupnih klubova, NBA bi, prema informacijama američkih medija, za prava mogao tražiti približno 1,2 milijarde dolara.

U slučaju da broj klubova bude manji, vrijednost ponude mogla bi biti oko 850 miliona dolara. Visina naknade pojedinim ekipama zavisila bi i od veličine njihovog tržišta.

Usluga neće zamijeniti NBA League Pass

Novi sistem bio bi namijenjen prvenstveno lokalnim tržištima. Prijenosi bi bili geografski ograničeni, što znači da novi paket ne bi predstavljao direktnu zamjenu za NBA League Pass kojim se utakmice prate izvan lokalnog područja pojedinog kluba.

NBA već duže pokušava pojednostaviti pristup prijenosima utakmica. Liga je prošle sezone pokrenula i digitalni sistem „Tap to Watch“, koji navijače usmjerava prema platformi na kojoj je određena utakmica dostupna.

Dogovor još nije zaključen

Iako je YouTube favorit za NBA streaming paket, konačan sporazum još nije postignut.

Među otvorenim pitanjima su broj klubova koji će pristupiti sistemu, način upravljanja pravima za prijenose i mogućnost da pojedine utakmice istovremeno ostanu dostupne na lokalnim televizijama.

NBA komesar Adam Silver ranije je potvrdio da liga planira pokretanje objedinjene platforme za lokalne prijenose od sezone 2027/2028.

Ako pregovori s YouTubeom ne budu završeni, kao moguće alternative spominju se DAZN, ESPN i Amazon.