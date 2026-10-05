Svjetski je dan učitelja, u TK nagrađena 23 prosvjetna radnika

Svjetski dan učitelja u Tuzlanskom kantonu i ove je godine bio prilika da se oda priznanje onima koji su svoj radni vijek posvetili obrazovanju. Među nagrađenima za životno djelo je i Seada Hodžić, nastavnica informatike iz Osnovne škole „Hasan Kikić“ u Gračanici, koja iza sebe ima godine rada s generacijama učenika.

„Zaista predivan osjećaj, lagala bih ako bih rekla da nije iz razloga jer je to nagrada iza koji trud i rad, jer ne može nastavnik kad završi fakultet reći to je to, jer tek onda nastupa učenje i njegovo cjeloživotno nadograđivanje“, kazala je Seada Hodžić, dobitnica nagrade za životno djelo.

A nadograđivanje znači i prilagođavanje djeci koja sada odrastaju uz tehnologiju. Njihova interesovanja se mijenjaju, a od nastavnika se traži da svakodnevno pronalazi nove načine da zadrži njihovu pažnju i učini nastavu zanimljivom. To je bilo u fokusu rada nastavnika Dine Isanovića, nastavnika iz Osnovne škole „Hasan Kikić“ u Gradačcu. Za svoj pristup nastavi dobio je priznanje za inovativnog nastavnika.

„Sa svojom aplikacijom, koja olakšava našim učenicima prelazak iz blokovskog programiranja u pravo programiranje, uveo sam inovacije u korištenju AI tehnologija koje ne izvršavaju i ne rade zadatke umjesto učenika, nego im pomažu da, zajedno s AI-em, svoj zadatak uspješno završe“, kazao je Dino Isanović, dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika.

Dok se pojedinci prilagođavaju novim izazovima, obrazovni sistem istovremeno se suočava i s pitanjem budućeg nastavničkog kadra. Za pojedine nastavničke struke već se najavljuje mogućnost nedostatka, zbog čega se razmatraju i stipendije za deficitarne studijske programe.

„U skladu s vremenom u kojem živimo osjetit će se nedostatak određenog broja nastavnika različitih struka, međutim tražit će se alternativna rješenja u tom smislu ali nismo još zapali u situaciju da kažemo imamo toliki problem da kažem da ne možemo pokrivati kompletnu nastavu“, istakao je Izet Numanović, vd direktora Pedagoškog zavoda TK.

„Zato smo mi raspisali stipendije za deficitarne studijske programe u oblasti obrazovanja i tako svi oni koji žele biti npr prof. hemije ili bosanskog jezika mogu aplicirati na naše pozive“, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Uz promjene u načinu rada, nastavnicima je potrebna i kontinuirana podrška. Iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona poručuju da ulaganje u obrazovanje mora biti kontinuirano, kroz edukaciju nastavnika, ali i kroz materijalnu podršku i bolje uslove rada.

„Bilo s naše strane jer naše edukacije su bitne ili bilo sa strane Vlade, da nađu sluha jer smo mi bitan kotač u društvenom sistemu. Naše vrijednosti su neprocijenjive. Svaki dan trebamo ulagati u sebe, a materijalna sredstva, mislim da bi nam malo više trebala pomoć Vlade i nadležnih ministarstava“, kazala je Amila Husić, predstavnica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK.

Na svečanosti u povodu Svjetskog dana učitelja su uručena priznanja za životno djelo za 19 nastavnika osnovnih i srednjih škola i jednu odgajateljicu, dok su još tri nastavnika nagrađena za inovativnost. Ukupno 23 prosvjetna radnika tako su dobila priznanje za svoj doprinos obrazovanju i radu s novim generacijama.