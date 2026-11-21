Prije početka sezone grijanja klima uređaj trebalo bi očistiti i provjeriti, posebno filtere koji su nakon višemjesečnog korištenja tokom ljeta često puni prašine. Redovno održavanje poboljšava protok zraka, olakšava rad uređaja i može smanjiti potrošnju električne energije.

Klima uređaji koji služe za grijanje funkcionišu kao toplotne pumpe. Prema podacima američkog Ministarstva energetike (DOE), razlika u potrošnji energije između redovno održavane toplotne pumpe i uređaja koji se dugo ne održava može iznositi od 10 do 25 posto.

Filteri začepljeni prašinom smanjuju protok zraka i efikasnost uređaja, a kod pojedinih modela mogu uzrokovati i automatsko isključivanje. Zbog toga se preporučuje njihovo čišćenje ili zamjena svaka tri mjeseca, odnosno u skladu s uputama proizvođača i servisera.

Kada je potrebno očistiti klimu?

Za uređaje koji služe i za hlađenje i za grijanje preporučuje se održavanje dva puta godišnje, prije početka ljetne i zimske sezone. Program energetske efikasnosti Efficiency Vermont savjetuje da se filteri pregledaju približno jednom mjesečno i očiste čim se na njima primijeti nakupljena prašina.

Učestalost čišćenja može biti veća u domaćinstvima s kućnim ljubimcima ili ako se unutrašnja jedinica nalazi u blizini kuhinje, gdje se brže nakupljaju nečistoće.

Kako pravilno očistiti filter?

Prije čišćenja potrebno je isključiti klima uređaj i provjeriti uputstvo za konkretni model, jer se način vađenja filtera može razlikovati. Nakon što se izvadi, filter se može oprati vodom, prema preporukama proizvođača.

Važno je da se nakon pranja potpuno osuši na prozračnom mjestu u hladu. Ne preporučuje se izlaganje direktnom suncu jer se filter može deformisati. Uređaj se ponovo može koristiti tek nakon što se filter potpuno osuši i vrati na svoje mjesto.

Potrebno je pregledati i vanjsku jedinicu. Ako se na njoj nakupilo lišće, prašina ili druge nečistoće, treba ih ukloniti uz prethodno isključeno napajanje uređaja.

Neugodan miris može ukazivati na problem

Neugodan miris koji se širi iz klima uređaja često je povezan s vlagom, buđi na unutrašnjem izmjenjivaču toplote ili zaprljanim filterom. Kao mogući uzrok navodi se i začepljen odvod kondenzata.

Miris paljevine nakon dužeg perioda nekorištenja ponekad može biti privremen, dok se dijelovi uređaja ponovo zagrijavaju. Međutim, ako ne prestaje, potrebno je isključiti klimu i pozvati servisera.

Poslove koji uključuju rashladni plin, električne spojeve i unutrašnje dijelove uređaja ne treba obavljati samostalno. Američko Ministarstvo energetike preporučuje stručni servis najmanje jednom godišnje, tokom kojeg se provjeravaju filteri, protok zraka, količina rashladnog sredstva, moguća curenja i električni spojevi.