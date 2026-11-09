Šta žene zaista vole u krevetu?

Šta žene vole u krevetu i koliko se njihove želje razlikuju od onoga što muškarci pretpostavljaju?

Seksologinja Tracey Cox bavila se upravo ovim pitanjima, a rezultati istraživanja koje je predstavila otkrivaju zanimljive detalje o ženskom zadovoljstvu, trajanju seksualnog odnosa i navikama o kojima partneri često nerado razgovaraju.

Jedan od najzanimljivijih podataka odnosi se na oralni seks. Prema rezultatima koje je predstavila Cox, čak 93 posto ispitanih žena izjavilo je da uživa u pružanju oralnog zadovoljstva partneru.

Ispitanice su navele da im zadovoljstvo predstavlja i partnerova reakcija, dok su neke istakle da im takva intimnost pruža osjećaj kontrole i bliskosti.

Ipak, postoje situacije u kojima žene odbijaju ili odgađaju oralni seks. Među najčešće spominjanim razlozima su partnerovo insistiranje, nedovoljna intimna higijena i očekivanja koja im nisu ugodna.

Koliko bi seks trebao trajati da bi žene bile zadovoljne?

Jedna od čestih zabluda jeste da duži seksualni odnos automatski znači i veće zadovoljstvo.

Prema rezultatima koje je predstavila Tracey Cox, žene su kao poželjno trajanje samog snošaja navele približno 13 minuta.

To, međutim, ne znači da postoji univerzalno idealno trajanje seksualnog odnosa. Zadovoljstvo zavisi od međusobne privlačnosti, komunikacije, opuštenosti i individualnih želja partnera.

Istraživanje je ukazalo i na značaj stimulacije klitorisa. Manje od petine ispitanica navelo je da može postići orgazam isključivo penetracijom, dok je većini potrebna dodatna stimulacija.

Ovaj podatak pokazuje zašto se seksualno zadovoljstvo ne može svesti samo na trajanje odnosa.

Šta žene vole u krevetu, a o čemu rijetko otvoreno govore?

Istraživanje je obuhvatilo i stavove o analnom seksu, koji su se među ispitanicama značajno razlikovali.

Dok su neke žene opisivale pozitivna iskustva, druge su navele da im takva vrsta odnosa izaziva nelagodu ili bol.

Razlike u odgovorima potvrđuju da seksualne preferencije nisu iste kod svih žena, a pristanak, osjećaj sigurnosti i odsustvo pritiska presudni su za svaku vrstu intimnosti.

Cox se bavila i odnosom žena prema pornografiji. Dio ispitanica naveo je da povremeno gledanje erotskog sadržaja s partnerom može pomoći u razgovoru o seksualnim željama i održavanju intimnosti u dugim vezama.

Druge su, međutim, izrazile nelagodu prema takvom sadržaju ili zabrinutost zbog načina na koji se žene prikazuju u pornografskoj industriji.

Zajedničko brojnim odgovorima jeste značaj otvorenog razgovora između partnera o tome šta im odgovara, a šta ne.