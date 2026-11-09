Porodilje u Zenici čekaju isplatu naknada “Nema ko raditi jer su na godišnjem“

Porodilje u Zenici suočavaju se s kašnjenjem isplate naknada, a jedna od njih obratila se redakciji RTV Slon tvrdeći da već danima pokušava dobiti informaciju o tome kada će novac biti uplaćen.

Kako navodi, nakon više telefonskih poziva različitim institucijama, dobila je objašnjenje da isplate kasne jer nema zamjene za zaposlenicu koja se nalazi na godišnjem odmoru.

Čitateljica, koja je zamolila da ostane anonimna, ispričala je da su pokušaji da sazna termin isplate završavali preusmjeravanjem s jedne institucije na drugu, bez konkretnog odgovora.

„Zovemo da dobijemo informaciju kada će biti isplate, oni nam kažu da zovemo Centar. Nazovemo Centar, oni kažu da zovemo Grad Zenicu. Iz Grada nam kažu da zovemo finansije i na kraju nam kažu da će isplate kasniti jer nemaju zamjenu za ženu koja je na godišnjem odmoru“, navela je čitateljica u poruci redakciji.

Porodilje u Zenici traže informaciju o isplati naknada

Prema tvrdnjama čitateljice, najveći problem predstavlja to što korisnice naknada ne mogu dobiti preciznu informaciju o datumu isplate, iako su se obraćale različitim nadležnim službama.

U poruci redakciji izrazila je nezadovoljstvo načinom na koji institucije odgovaraju na njihove upite, posebno zbog objašnjenja da bi odsustvo jedne zaposlenice moglo biti razlog kašnjenja.

Za sada nije poznato koliko je porodilja obuhvaćeno ovim problemom, o kojoj se tačno naknadi radi niti kada bi isplata mogla biti realizovana.

RTV Slon prenosi navode čitateljice uz napomenu da objašnjenje o godišnjem odmoru zaposlenice nije zvanično potvrđeno. Za potpunu informaciju potrebno je očitovanje nadležnih službi Grada Zenice o razlozima kašnjenja i očekivanom terminu isplate.