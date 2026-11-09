Adnan Delić podnio ostavku i prihvatio mandat u Skupštini KS, uputio emotivnu poruku

Adnan Delić podnio je danas ostavku na funkciju federalnog ministra rada i socijalne politike, čime završava svoj ministarski mandat i najavljuje povratak u kantonalnu politiku.

Delić je potvrdio da će prihvatiti mandat zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, koji je osvojio na Općim izborima održanim 4. oktobra ove godine.

Ostavku je podnio predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine, a svoju odluku javnosti je saopćio putem Facebooka, gdje se osvrnuo na protekle četiri godine rada, izazove s kojima se susretao i ljude zbog kojih mu je, kako je naveo, ministarska funkcija imala poseban značaj.

„Danas sam predsjednici Federacije BiH podnio ostavku na dužnost federalnog ministra rada i socijalne politike. Prihvatit ću mandat u Skupštini Kantona Sarajevo koji ste mi povjerili na izborima i, poštujući Izborni zakon, završavam svoj ministarski mandat“, poručio je Delić.

Adnan Delić o odlasku iz Ministarstva: Četiri godine koje će pamtiti po ljudima

U oproštajnoj objavi Delić je naveo da mu je teško u nekoliko rečenica sažeti period proveden na čelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Posebno je izdvojio susrete s porodicama i pojedincima koji se svakodnevno suočavaju s teškim životnim okolnostima, ističući da su upravo njihove priče obilježile njegov rad.

„Teško je u nekoliko rečenica smjestiti četiri godine koje ću pamtiti po ljudima i njihovim životnim pričama. Mnoge od njih nosio sam kući, razmišljao o njima i vraćao im se tražeći šta još možemo uraditi“, napisao je Delić.

Govoreći o iskustvima iz ministarskog mandata, prisjetio se roditelja koji godinama brinu o svojoj djeci bez dovoljno podrške, porodica koje pokušavaju ostvariti osnovna prava i ljudi koji su se, kako kaže, dugo borili da njihove potrebe budu prepoznate.

Istakao je da mu je posebno teško padalo kada se na određena zakonska i institucionalna rješenja čekalo godinama, dok su građanima pomoć i podrška bile potrebne odmah.

„Radovao sam se svakom pomaku za koji smo znali da će nekome olakšati život. Teško sam prihvatao koliko se dugo na neka rješenja čeka, posebno kada znate da ljudi kojima su potrebna nemaju vremena za čekanje“, naveo je.

Zahvalio zaposlenima i građanima koji su mu ukazali povjerenje

Delić je u svojoj poruci zahvalio građanima, saradnicima i organizacijama koje su tokom njegovog mandata učestvovale u traženju rješenja za probleme iz oblasti rada i socijalne politike.

Posebnu zahvalnost uputio je ljudima koji su s njim podijelili lične i porodične poteškoće, naglašavajući da je za mnoge od njih bilo potrebno mnogo hrabrosti da javno govore o problemima s kojima se suočavaju.

Obratio se i državnim službenicima te zaposlenima u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, zahvalivši im na saradnji, uloženom trudu i angažmanu.

„Ponosan sam na ono što smo uradili zajedno. Svjestan sam i svega što je još potrebno uraditi. A najviše sam zahvalan što sam imao priliku biti dio promjena koje su nekome donijele malo više sigurnosti, podrške i mira“, poručio je Delić.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio građana zahvalio mu je na dosadašnjem radu, posebno na aktivnostima usmjerenim prema socijalno ugroženim kategorijama i porodicama djece s invaliditetom, dok su pojedini komentatori izrazili nezadovoljstvo određenim rješenjima iz oblasti penzijskog sistema.

Ko će zamijeniti Adnana Delića na ministarskoj funkciji?

Delićev odlazak dolazi nakon održanih Općih izbora u Bosni i Hercegovini, na kojima je osvojio mandat u Skupštini Kantona Sarajevo.

Prihvatanjem zastupničkog mandata odlučio je okončati obavljanje izvršne funkcije u Vladi Federacije BiH. Izborni zakon predviđa pravila o nespojivosti pojedinih izvršnih i zakonodavnih funkcija, kao i mogućnosti stavljanja osvojenih mandata u mirovanje.

Predstavnički dom

Za sada nije poznato ko će naslijediti Adnana Delića na poziciji federalnog ministra rada i socijalne politike.