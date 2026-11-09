Svaki treći automobil u TK mlađi je od 15 godina

Automobili u Tuzlanskom kantonu u najvećem broju stariji su od 15 godina, dok vozila novije proizvodnje čine tek mali dio ukupnog voznog parka.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, čak 67,1 posto registrovanih putničkih automobila u TK pripada ovoj starosnoj kategoriji, a najmanje novijih vozila imaju pojedine manje općine.

U publikaciji „Tuzlanski kanton u brojkama 2026“ navedeno je da je krajem 2025. godine na području kantona bilo registrovano 160.820 motornih i priključnih vozila. Od tog broja 136.986 su putnički automobili.

Statistika pokazuje da je čak 91.927 putničkih automobila starije od 15 godina. To znači da približno dva od svaka tri automobila na cestama Tuzlanskog kantona pripadaju ovoj kategoriji.

S druge strane, vozila mlađa od šest godina čine svega 3,5 posto ukupnog broja registrovanih putničkih automobila.

Automobili u Tuzlanskom kantonu: Koliko je starih, a koliko novih?

Prema zvaničnim podacima, u Tuzlanskom kantonu registrovano je samo 648 automobila starih do godinu dana, dok je 967 vozila starosti između jedne i dvije godine.

U kategoriji od tri do pet godina nalazi se 3.213 automobila, a između šest i deset godina starosti ima ih 10.543.

Automobila starosti od 11 do 15 godina registrovano je 29.688, dok najbrojniju grupu čine vozila starija od 15 godina, kojih je gotovo 92.000.

Ovakva struktura pokazuje da se vozni park Tuzlanskog kantona uglavnom oslanja na starija vozila, dok je udio novijih automobila veoma mali.

Sapna, Banovići i Teočak imaju najstarije automobile

Najveći procenat automobila starijih od 15 godina zabilježen je u Sapni, gdje ovoj kategoriji pripada čak 79,1 posto registrovanih putničkih vozila.

Slijede Banovići sa 76,9 posto i Teočak sa 76,5 posto.

Visok udio starijih automobila zabilježen je i u Kalesiji, gdje ih je 74 posto, te Kladnju sa 73,8 posto.

U Čeliću je 72,5 posto automobila starije od 15 godina, u Živinicama 71 posto, a u Srebreniku 70,8 posto.

U Doboj Istoku, Lukavcu, Gradačcu i Gračanici udio starijih automobila kreće se između 68,1 i 68,5 posto.

Tuzla ima najviše novih automobila u kantonu

Za razliku od ostalih gradova i općina, Tuzla ima nešto povoljniju starosnu strukturu vozila, iako i ovdje dominiraju stariji automobili.

Od ukupno 37.085 registrovanih putničkih vozila u Tuzli, njih 21.153 starije je od 15 godina, odnosno približno 57 posto.

U kategoriji automobila mlađih od šest godina u Tuzli je registrovano 2.631 vozilo, što predstavlja 7,1 posto ukupnog broja automobila u gradu.

Posebno je zanimljiv podatak da se u Tuzli nalazi čak 87 posto svih automobila mlađih od tri godine koji su registrovani na području Tuzlanskog kantona.

Od ukupno 1.615 takvih vozila u kantonu, njih 1.415 registrovano je upravo u Tuzli.

Nasuprot tome, u Teočaku nije registrovan nijedan automobil starosti do godinu dana, dok Sapna ima samo 17 automobila mlađih od šest godina.

I većina autobusa u TK starija od 15 godina

Starost vozila nije problem samo kod putničkih automobila.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je od ukupno 604 registrovana autobusa u Tuzlanskom kantonu čak 417 starije od 15 godina, što predstavlja približno 69 posto.

U istoj starosnoj kategoriji nalazi se i 61 posto motocikala, kao i 37 posto teretnih vozila.

Objavljeni statistički podaci ne pokazuju koliko je automobila starije od 20 godina, jer je posljednja starosna kategorija obuhvatila sva vozila starija od 15 godina.