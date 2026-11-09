Počinje isplata invalidnina u FBiH

Isplata invalidnina u FBiH počinje nakon što je Federalno ministarstvo finansija osiguralo više od 65 miliona KM za oktobarske naknade ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca, nosiocima ratnih priznanja, civilnim žrtvama rata i korisnicima prava na tuđu njegu i pomoć.

Za isplatu invalidnina ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja osigurano je ukupno 34.978.588,35 KM.

Istovremeno, za civilne invalidnine, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć te prava civilnih žrtava rata, izdvojeno je 30.780.040,84 KM.

Ukupan iznos sredstava namijenjenih za ove kategorije korisnika iznosi 65.758.629,19 KM.

Iz Federalnog ministarstva finansija saopćeno je da su nalozi za isplatu upućeni bankama, čime su stvoreni uslovi za početak isplate oktobarskih naknada.