Počinje isplata invalidnina u FBiH

Adin Jusufović
kladionic, kladionic, Porodiljske naknade, naknade, invalidnine

Isplata invalidnina u FBiH počinje nakon što je Federalno ministarstvo finansija osiguralo više od 65 miliona KM za oktobarske naknade ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca, nosiocima ratnih priznanja, civilnim žrtvama rata i korisnicima prava na tuđu njegu i pomoć.

Za isplatu invalidnina ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja osigurano je ukupno 34.978.588,35 KM.

Istovremeno, za civilne invalidnine, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć te prava civilnih žrtava rata, izdvojeno je 30.780.040,84 KM.

Ukupan iznos sredstava namijenjenih za ove kategorije korisnika iznosi 65.758.629,19 KM.

Iz Federalnog ministarstva finansija saopćeno je da su nalozi za isplatu upućeni bankama, čime su stvoreni uslovi za početak isplate oktobarskih naknada.

pročitajte i ovo

BiH

Isplata invalidnina u FBiH: Osigurano više od 70 miliona KM za...

Vijesti

Uneseni nalozi za isplatu, od oktobra veće invalidnine

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 10. august

BiH

U ponedjeljak isplata julskih naknada: Više od 50.000 osoba s invaliditetom...

BiH

Počela isplata invalidnina za maj: Za korisnike u FBiH osigurano više...

Vijesti

Počela isplata invalidnina u FBiH

BiH

Pasoš BiH napredovao na svjetskoj listi: Evo u koliko zemalja možemo putovati bez vize

Tuzla i TK

Predložena mjera pritvora za Muju Sikića iz Banovića

BiH

U Tuzlanskom kantonu oduzeto 2.502 komada odjeće vrijedne 140.800 KM

Vijesti

Kada bi mogao biti naredni popis stanovništva u BiH?

Istaknuto

Hoće li rasti minimalac? Danas počinju pregovori o najnižim platama u RS

Učitati više