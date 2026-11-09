Hoće li rasti minimalac? Danas počinju pregovori o najnižim platama u RS

Minimalac u Republici Srpskoj ponovo je tema razgovora predstavnika vlasti, sindikata i poslodavaca.

Premijer RS Savo Minić najavio je da danas počinju pregovori o utvrđivanju najniže plate, a sastanci će biti održani tokom naredna tri dana.

Vlada Republike Srpske želi da se do konačnog rješenja dođe dogovorom svih uključenih strana, umjesto jednostranim donošenjem odluke. Kako je Minić istakao, cilj je pronaći iznos minimalne plate koji će biti prihvatljiv i radnicima i poslodavcima.

Prema njegovim riječima, već postoje određeni prijedlozi i načelna saglasnost o pojedinim pitanjima. Ipak, konačna odluka zavisit će od razgovora sa socijalnim partnerima i podataka koje će predstaviti sindikati i poslodavci.

Minimalac u Republici Srpskoj: Kolike su bile najniže plate?

Vlada Republike Srpske je za 2025. godinu utvrdila različite iznose najniže plate, zavisno od stepena obrazovanja potrebnog za obavljanje određenog posla.

Osnovna minimalna neto plata iznosila je 900 KM, odnosno 1.344,26 KM u bruto iznosu.

Za radna mjesta za koja je potrebno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje najniža neto plata bila je 950 KM, dok je za poslove koji zahtijevaju četverogodišnje srednje obrazovanje iznosila 1.000 KM.

Za radna mjesta koja zahtijevaju najmanje višu stručnu spremu propisana je najniža neto plata od 1.300 KM, odnosno 2.000 KM bruto.

Riječ je o iznosima utvrđenim odlukom za 2025. godinu, koji predstavljaju raniji okvir za razgovore o politici minimalnih plata.

Sindikati i poslodavci iznose svoje prijedloge

Tokom sastanaka koji su najavljeni za danas, sutra i srijedu očekuje se da predstavnici sindikata i poslodavaca iznesu svoje stavove o visini najniže plate.

Minić je naglasio da će Vlada prilikom odlučivanja uzeti u obzir realne pokazatelje i argumente obje strane, prenosi RTRS.

Minimalac u Republici Srpskoj bit će predmet trodnevnih konsultacija, nakon kojih bi trebalo biti jasnije postoji li saglasnost o novim iznosima najnižih plata.