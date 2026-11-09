Danas štrajk upozorenja u školama TK

Štrajk upozorenja u školama TK održava se danas, 9. novembra, zbog neisplaćenih naknada za prevoz prosvjetnih radnika.

Prema najavi sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, nastava će biti prekinuta od 12 do 13 sati, a zaposlenici na ovaj način žele upozoriti na problem koji, kako tvrde, traje već mjesecima.

Razlog štrajka je kašnjenje isplate naknada za prevoz, koje prosvjetni radnici, prema navodima sindikata, nisu dobili dva mjeseca. Sindikalni predstavnici smatraju da se time krše odredbe kolektivnog ugovora i upozoravaju da zaposlenici vlastitim novcem finansiraju svakodnevne odlaske na posao.

Poseban problem imaju nastavnici i profesori koji putuju između gradova i općina Tuzlanskog kantona, a zbog rasporeda nastave i nedovoljno usklađenih autobusnih linija ne mogu koristiti javni prevoz.

Štrajk upozorenja u školama TK zbog neisplaćenog prevoza

Sindikati podsjećaju da pregovori s Vladom Tuzlanskog kantona o načinu obračuna naknada traju od juna ove godine. Problem je nastao nakon izmjena odluka o subvencioniranju prevoza, kojima je ranije cijena mjesečne karte na kantonalnim linijama bila ograničena na 88 KM.

Predstavnici sindikata traže primjenu novog, usaglašenog cjenovnika prema kojem bi se naknade obračunavale u skladu s udaljenošću radnog mjesta i stvarnim troškovima prevoza.

Na konferenciji za medije održanoj prošle sedmice predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalnog odbora TK, Admir Terzić upozorio je da bi, ukoliko problem ne bude riješen, sindikati mogli pristupiti i ozbiljnijim oblicima protesta.

Nezadovoljstvo zbog neisplaćenih naknada iskazali su i predstavnici drugih sindikata budžetskih korisnika. Problem se, prema njihovim navodima, odnosi na približno 10.000 zaposlenih koji ostvaruju pravo na naknadu za prevoz.

Vlada TK najavila razgovore sa sindikatima

Iz Vlade Tuzlanskog kantona ranije su saopćili da razumiju nezadovoljstvo zaposlenih te da intenzivno rade na pronalaženju rješenja za isplatu zaostalih naknada.

Održan je sastanak predstavnika nadležnih ministarstava i Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, na kojem se razgovaralo o cjenovniku, načinu obračuna naknada i mogućnostima prevazilaženja nastalog problema.

Za ovu sedmicu najavljen je i sastanak predstavnika Vlade TK sa sindikatima, tokom kojeg bi trebalo biti razmotreno konačno rješenje i stvoreni uslovi za isplatu zaostalih naknada.

Štrajk upozorenja u školama TK najavljen je kao jednosatni prekid nastave, dok sindikati poručuju da će daljnji koraci zavisiti od rješavanja zahtjeva zaposlenih.