Saša i Irmela i ove godine dijele paketiće za najmlađe

Novogodišnja bajka u Tuzli i ove godine donosi posebnu humanitarnu priču u kojoj će djeca i mladi s Down sindromom preuzeti uloge Djedova Mrazova i Mrazica te dijeliti poklone djeci kojoj su podrška i pažnja posebno potrebni.

Humanitarna akcija bit će održana 26. decembra, a organizatori pozivaju građane i kompanije da pomognu u pripremi novogodišnjih paketića.

Klub „Zmajevo srce“, Monetize Ad, Lović Lović & Co, vrtić KIKI i Moto klub „Salines“ Tuzla zajednički organizuju ovu akciju, koja se održava četvrtu godinu zaredom.

Ovogodišnji program donosi i posebnu poruku o inkluziji. Umjesto da budu samo primaoci poklona, djeca i mladi s Down sindromom aktivno će učestvovati u njihovoj podjeli, pokazujući koliko radosti može donijeti pomaganje drugima.

Novogodišnja bajka u Tuzli donosi poklone djeci u tri ustanove

U subotu, 26. decembra, Djedovi Mrazovi i Mrazice, u pratnji članova Moto kluba „Salines“, posjetit će djecu koja se liječe od malignih bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Dom za djecu bez roditeljskog staranja te Zavod za djecu s posebnim potrebama.

Tokom posjeta planirana je podjela novogodišnjih paketića, a cilj organizatora je da djeci uljepšaju praznične dane i pruže im osjećaj zajedništva i podrške.

Posebnost ovogodišnje akcije upravo je u tome što će mladi s Down sindromom biti u središtu humanitarnih aktivnosti, kao osobe koje daruju i aktivno doprinose zajednici.

Veliki inkluzivni novogodišnji party 26. decembra

Istog dana, s početkom u 12 sati, u klubu „Zmajevo srce“ bit će organizovan veliki novogodišnji inkluzivni party.

Posjetioce očekuju nastupi popularnih pjevača i glumaca, druženje s animatorima, maskotama i bajkerima, kao i podjela novogodišnjih paketića.

Organizatori žele okupiti djecu, roditelje, prijatelje i sve građane koji podržavaju inkluziju i stvaranje jednakih prilika za osobe s Down sindromom.

Kako podržati humanitarnu akciju Zmajevog srca?

Za realizaciju novogodišnje akcije potrebna je pomoć građana i društveno odgovornih kompanija. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da donacijama učestvuju u kupovini i pripremi paketića.

Donacije se mogu uplatiti na žiro račun Udruženja „Zmajevo srce“ otvoren u ASA banci:

Broj računa: 134 00 111 300 59 291

Za donacije putem PayPala dostupna je adresa:

[email protected]

Dodatne informacije o akciji moguće je dobiti na broj telefona 062 010 943.

Novogodišnja bajka u Tuzli ove godine stavlja poseban naglasak na djecu i mlade s Down sindromom, koji će kroz uloge Djedova Mrazova i Mrazica pokazati da inkluzija podrazumijeva i priliku da budu oni koji drugima pružaju podršku i radost.