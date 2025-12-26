U danima kada grad odiše prazničnom atmosferom, nekim mališanima praznici prolaze između bolničkih zidova. Umjesto porodičnog doma, ukrašenih jelki i dječije graje, njihove dane ispunjavaju terapije, pregledi i čekanja. Upravo njima danas je uljepšan dan na Klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla.

Zajedno za dječije osmijehe: Novogodišnja akcija na UKC-u Tuzla

Humanitarna novogodišnja akcija podjele paketića donijela je osmijehe djeci koja praznike provode u bolnici, posebno mališanima oboljelim od malignih bolesti i djeci s invaliditetom. Akciju je organizovalo Udruženje „Zmajevo srce“, a uz njih su danas bili i članovi Motokluba Salines i ATV kluba Konjuh, koji su u bolnicu stigli s punim rukama poklona i još punijim srcima.

„Ispred kluba „Zmajvo srce“ zahvaljujem se svim onim koji su podržali ovu našu humanitarnu novogodišnju akciju. Danas smo u posjeti UKC-u Tuzla na odjelu pedijatrije. Obići ćemo i djecu oboljelu od malignih bolesti. Posebno se zahvalujem ATV Konjuh, motoklubu Salines iz Tuzle koji su s nama zajedno napravili jednu prelijepu priču“, kazao je Omer Isović.

„Mi smo danas došli da pomognemo našim prijateljima iz udruženja „Zmajevo srce“ i zajedno sa našim prijateljima ATV Konjuh da obilježimo i ove blagdane i podijelimo djeci paketiće koje smo već uzeli“, dodao je Mirhad Bošnjaković, član motokluba Salines.

„Evo i ove godine smo se odazvali našim prijateljima iz „Zmajevog srca“, odnosno motokluba Salines Tuzla da ih podržimo u njihovim aktivnostima, a sve za dobrobit ove djece- za njihovu radost, da im uveselimo malo ove praznike i olakšamo ono što se može s naše strane“, rekao je Senad Bosankić, predstavnik ATV Konjuh Tuzla

Dio ove priče su i roditelji i uposlenici Predškolske ustanove Kiki Tuzla, koji zajedno sa Zmajevim srcem godinama učestvuju u organizaciji ove akcije.

„Ono što želim napomenuti je da Zmajevo srce radi jedan zaista plemenit cilj, okuplja ljude oko sebe koji čine zaista velike stvari za ovu djecu. Uvijek ćemo ih rado podržati, uvijek stojimo iza njih, tako da i ove godine se nadamo da ćemo obradovati baš veliki broj djece u ovoj akciji“, govori Edin Hažić, direktor predškolske ustanove Kiki.

U hodnicima Klinike danas su se miješali dječiji osmijesi, uzbuđenje i tiha nada. Roditelji su gledali kako njihova djeca, makar na kratko, zaboravljaju bolnicu, bolesti i terapije. Posebnu ulogu imaju i oni koji su svakodnevno uz djecu- medicinsko osoblje Klinike za dječije bolesti.

„Već dugi niz godina obraduju naše mališane koji su tu u klinici, koji nemaju prilike da budu u svojim domovima. Još jednom u ime kolektiva Klinike za dječje bolesti želimo da se zahvalimo svima na paketićima, na osmijesima koje su izmamili našim pacijentima koji leže na klinici“, kaže Indira Đapo, medicinska sestra u sektoru za kvalitet i edukaciju Klinike za dječije bolesti.

Osim medicinskog osoblja, dio ove priče su i građani, volonteri i prijatelji akcije, ljudi koji su se odazvali da prazničnu radost donesu tamo gdje je najpotrebnija.

„Ovo je danas jedan zaista predivan dan u ovom sivilu i crnilu u kojem živimo. Mislim da je ovo jedna prelijepa priča iz UKC-a i ja sa ovom prilikom zaista zahvaljujem narodu, građanima koji su se odazvali u velikom, ogromnom broju. Također, heroji u bijelom iz UKC-a su se odazvali među prvima i povukli su cijelu priču“, govori Rusejla Halilović.

Posebnu toplinu ovoj akciji dali su i oni koji su se danas našli u ulozi Djeda Mraza. Saša i Irmela pomagali su u podjeli paketića izmamljujući osmijeh na licima mališana. Njihova prisutnost bila je snažna poruka da radost praznika dobija puni smisao tek onda kada se dijeli.