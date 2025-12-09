Humanitarni bazar Udruženja žena za Klub Zmajevo srce najavljen za 12. decembar

Jasmina Ibrahimović

Humanitarni bazar Udruženja žena za Klub Zmajevo srce najavljen je za 12. decembar, a početak je zakazan u 10 sati ispred prostora ovog centra u Tuzli. Humanitarni bazar donosi zajedničku akciju više udruženja žena koje će kroz prodaju svojih proizvoda podržati rad i projekte Zmajevog srca, mjesta koje okuplja djecu i mlade sa Down sindromom.

Organizatorice poručuju da je cilj bazara prikupiti sredstva koja će biti usmjerena na svakodnevne aktivnosti i razvojne programe Kluba Zmajevo srce, te ističu da je posebno važno pokazati zajedništvo i podršku porodicama koje se oslanjaju na ovaj centar. Na štandovima će se naći ručni radovi, domaće poslastice i različiti proizvodi koje članice udruženja vrijedno pripremaju za ovu priliku.

Najavu su podržala udruženja iz Tuzle, Lukavca, Janje, Pasaca i drugih sredina, a svako od njih donosi dio svoje tradicije i kreativnosti. Humanitarni bazar tako postaje prilika da građani pruže konkretnu podršku, ali i da se upoznaju s radom udruženja koja se godinama angažiraju na očuvanju kulturne baštine i jačanju uloge žena u zajednici.

Organizatorke pozivaju sve zainteresovane da posjete događaj i doprinesu humanoj akciji koja ima za cilj jačanje kapaciteta Kluba Zmajevo srce, uz poruku da svaki doprinos, bez obzira na veličinu, nosi značajnu vrijednost za one kojima je namijenjen.

