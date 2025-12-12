Veliki humanitarni bazar za Zmajevo srce danas u Tuzli

Ispred Kluba Zmajevo srce u Tuzli danas od 10 sati održava se veliki humanitarni bazar i donatorski dan s ciljem prikupljanja sredstava za rad ovog udruženja koje svakodnevno pruža podršku osobama sa Down sindromom, djeci sa invaliditetom i njihovim porodicama. Događaj okuplja udruženja žena iz više gradova Tuzlanskog kantona, koja su se udružila kako bi zajedničkim snagama podržala ovu humanu i inkluzivnu priču.

Humanitarni bazar organizuje Udruženje Mostovi tradicije iz Pasaca, uz učešće brojnih udruženja među kojima su Litvanke iz Banovića, KUD Salis Tuzla, Daire iz Suhe, Udruženje žena Žena iz Janje, Udruženje žena Ruže iz Dubrava, Udruženje žena i omladine Senada Muminović iz Kovača, kao i KUD Modrački mornari iz Šerića. Posjetioci imaju priliku kupiti domaće proizvode, rukotvorine i kolače, ali i osjetiti toplinu i zajedništvo koje donose vrijedne članice ovih udruženja.

Sav prihod prikupljen na bazaru namijenjen je radu Kluba Zmajevo srce i projektima koji su usmjereni na inkluziju i unapređenje kvaliteta života osoba sa Down sindromom i drugih osoba sa invaliditetom. Organizatori ističu da je ovaj događaj prilika da građani simboličnom kupovinom ili donacijom daju konkretan doprinos zajednici i budu dio priče koja mijenja živote.

Današnji događaj ujedno je i donatorski dan, te svi koji žele mogu donirati sredstva direktno za rad Kluba Zmajevo srce. Građani koji nisu u mogućnosti doći na bazar, a žele pružiti podršku, mogu to učiniti uplatom na račun Udruženja Zmajevo srce u ASA Banci broj 1340011130059291 ili putem PayPal adrese [email protected]

Organizatori pozivaju građane Tuzle i okolnih mjesta da dođu, podrže humanitarnu akciju i daju doprinos radu Kluba Zmajevo srce, koji predstavlja jedno od važnih mjesta inkluzije i podrške za brojne porodice u Tuzlanskom kantonu.