U Tuzli akcija prikupljanja sredstava za izletište “Zmajevo srce”

U Tuzli je počela humanitarna akcija za nabavku poni konja za Izletište „Zmajevo srce“, namijenjeno djeci koja se suočavaju sa zdravstvenim izazovima i malignim bolestima.

Inicijativu su pokrenule Sabiha Mujkić i Samra Delić, te tuzlanska aktivistica Rusejla Halilović.

Akcija je organizovana u obliku „noći donacija“ u prostorijama Kluba „Zmajevo srce“ u TC Sjenjak, gdje su se okupili brojni građani i prijatelji kluba. Posjetioci imaju priliku probati palačinke koje pripremaju same organizatorice, uz pomoć konobara Saše i Irmele.

„Ovo je veče humanosti i dobrote, sigurna sam da će Klub Zmajevo srce biti prepun i da ćemo uspjeti obezbijediti sredstva za poni konje“, istakla je ranije Halilović.

Kako je pojasnila, ideja o nabavci poni konja potekla je od stručnjaka koji ističu da ove životinje imaju pozitivan uticaj na djecu, pomažući im u socijalnom razvoju, prilagođavanju i izgradnji povjerenja kroz kontakt sa životinjama.

Izletište „Zmajevo srce“, se nalazi u naselju Kojšinu, dvije minute od Skvera.

Tu će svakodnevno za 40 djece biti obezbjeđen i ručak, uz mogućnost korištenja cijelog mobilijara, koji uključuje i igralište, tobogane, ljulje, kućice na napuhavanje i razni drugi sadržaj, a akciji prikupljanja sredstava se priključilo nekoliko desetina firmi sa svojim donacjama.