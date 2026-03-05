Akcija LIVE 1: Na području Tuzle oduzeta roba vrijedna oko 205.000 KM

Arnela Šiljković - Bojić

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u operativnoj akciji kodnog naziva „LIVE 1“ oduzeli su na području Regionalnog centra Tuzla veću količinu robe široke potrošnje, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 205.000 KM.

Akcija je provedena na osnovu operativno-taktičkih saznanja o mogućim nepravilnostima u poslovanju određenih fizičkih lica. Tokom kontrole prometa i porijekla robe izvršene su provjere na dvije lokacije, u Tuzli i Lukavcu.

Tom prilikom pronađena je veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Riječ je o ukupno 13.275 komada robe široke potrošnje, među kojima su kućne potrepštine, posuđe, peškiri, tehnička roba i drugi slični proizvodi.

Prema informacijama iz Uprave za indirektno oporezivanje, roba je bila namijenjena za prodaju putem interneta, odnosno takozvanu „live“ prodaju. Sva pronađena roba je privremeno oduzeta, a njena tržišna vrijednost procjenjuje se na približno 205.000 KM.

Zbog utvrđenih nepravilnosti protiv odgovornih osoba poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje pozvali su građane da prijave svaki oblik nelegalne trgovine, porezne ili carinske utaje. Prijave je moguće dostaviti putem otvorene linije UIO na broj 080 02 06 07, pri čemu su svi pozivi besplatni i anonimni.

