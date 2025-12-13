Akcija „M-17“: SIPA u Jablanici oduzela veću količinu droge

SIPA, pretresi
Foto: Ilustracija

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros su, 13. decembra 2025. godine, na području Jablanice lišili slobode jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je saopćeno iz SIPA-e, hapšenje je rezultat višemjesečnog operativnog rada na predmetu koji se odnosi na otkrivanje međunarodnog krijumčarenja opojnih droga.

„Policijski službenici SIPA-e su prilikom zaustavljanja i kontrole putničkog motornog vozila na području Jablanice, izvršili pretres vozila osumnjičene osobe, te tom prilikom otkrili i privremeno oduzeli oko 65 kilograma suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu skank“, navedeno je u saopćenju.

Oosba lišena slobode sprovedena je u službene prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, dok će o njegovom daljem statusu odlučiti postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

„Navedene aktivnosti provedene su po usmenoj naredbi Općinskog suda u Konjicu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona“, saopćeno je iz SIPA-e.

Operativna akcija kodnog naziva „M-17“ realizovana je u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

