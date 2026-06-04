Krimolovci u maju zaprimili 121 poziv i prijavu

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu tokom maja 2026. godine registrovali su ukupno 121 poziv i prijavu putem linije “Krimolovci” i elektronskog obrasca za prijavu krivičnih djela.

Prema podacima SIPA-e, šest prijava sadržavalo je korisne informacije o krivičnim djelima i mogućim izvršiocima, na osnovu čega je sačinjeno šest kriminalističko-obavještajnih izvještaja.

Putem telefonske linije “Krimolovci” zaprimljen je 41 poziv, od kojih je jedan sadržavao korisne informacije. Preko elektronskog obrasca na zvaničnoj stranici SIPA-e pristiglo je 80 prijava, među kojima je pet ocijenjeno korisnim.

U istom periodu zaprimljene su i tri povratne informacije po kojima je postupala SIPA ili su ih dostavila nadležna policijska tijela.

Policijski službenici SIPA-e građanima su dali i 10 savjeta putem anonimnog i besplatnog broja “Krimolovci” 080 020 505.