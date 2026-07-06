SIPA uhapsila osobu u Zavidovićima po Interpolovoj potjernici

SIPA je 3. jula 2026. godine uhapsila jednu osobu na području Zavidovića, postupajući po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Zagreb.

Uhapšena osoba potražuje se radi krivičnog gonjenja u Republici Hrvatskoj zbog krivičnog djela razbojnička krađa, propisanog Krivičnim zakonom Republike Hrvatske.

Prema informacijama Državne agencije za istrage i zaštitu, osobu su na osnovu operativnih saznanja locirali policijski službenici SIPA-e, odnosno FAST tim, nakon čega je uhapšena na području Zavidovića.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšena osoba predata je u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine.

U realizaciji ovih aktivnosti SIPA je ostvarila saradnju sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.