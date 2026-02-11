SIPA u akciji „Lan“ pretresa 18 lokacija u više gradova

Jasmina Ibrahimović
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu  (SIPA) danas su (11.02.2026. godine), u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u okviru operativne akcije kodnog naziva „Lan“ započeli pretrese stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na 18 lokacija, na području Šamca, Donjeg Žabara, Gradačca, Banja Luke, Čelinca, Laktaša i Pala.

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ i „Nedozvoljen promet akciznih proizvoda“ koja su propisana  Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

U realizaciji operativne akcije „Lan“ učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

