Akcija MUP-a TK: Pronađeni pištolji, karabin, ručne bombe i druga opasna sredstva

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona tokom mjeseca novembra proveli su niz operativnih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje imovinskih delikata, nedozvoljenog držanja oružja, municije i eksplozivnih sredstava, kao i drugih krivičnih djela i prekršaja. Radilo se pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK i po naredbama nadležnih sudova, a pretresi su obavljeni na više lokacija širom kantona.

Operativne aktivnosti obuhvatile su područja Kladnja, Živinica, Kalesije, Banovića i Gradačca, gdje su policijski službenici pronašli i privremeno oduzeli predmete koji se dovode u vezu s počinjenjem krivičnih djela iz spomenutih oblasti. Među oduzetim predmetima nalaze se pištolji različitih kalibara, puška-karabin, ručne bombe, veća količina municije za kratko i dugo oružje, okviri za pištolje, noževi, elektrošoker, mobilni telefon i drugi tragovi relevantni za istragu.

Iz Uprave policije MUP-a TK navode da se aktivnosti nastavljaju te da policijski službenici rade na potpunom dokumentovanju predmeta. Nakon završetka potrebnih radnji, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biće dostavljeni odgovarajući izvještaji.