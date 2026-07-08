U međunarodnoj akciji protiv seksualnog iskorištavanja djece uhapšeno 28 osoba

Seksualno iskorištavanje djece bilo je u fokusu velike međunarodne policijske akcije provedene u sedam zemalja, uz podršku Europola, tokom koje je uhapšeno 28 osoba, a troje djece je spašeno.

Operacija je provedena od kraja maja do sredine juna 2026. godine, a obuhvatila je Kanadu, Češku, Njemačku, Norvešku, Poljsku, Švedsku i Švicarsku.

Tokom akcije zaplijenjeno je više od 460 predmeta, među kojima su elektronski uređaji, kriptonovčanici, droga i veće količine doping sredstava. Iz Europola je saopćeno da je operacija još uvijek u toku, te da se očekuju nova hapšenja.

Svi osumnjičeni su muškarci starosti od 22 do 54 godine. Prema navodima istražitelja, jedan od njih je intenzivno koristio umjetnu inteligenciju za izradu nezakonitog materijala, dok su u pojedinim slučajevima žrtve bile članovi uže porodice osumnjičenih.

Istraga povezana s kriptovalutama

Istražitelji sumnjaju da su osumnjičeni koristili kriptovalute za plaćanje pristupa forumima na dark webu, gdje su dolazili do nezakonitog sadržaja povezanog sa zlostavljanjem djece.

Osumnjičeni će se suočiti s optužbama za čuvanje, pribavljanje i dijeljenje materijala seksualnog zlostavljanja djece.

Istragu su vodile norveške policijske vlasti, koje su 2025. godine razvile metodu za praćenje transakcija kriptovalutama. Ta metoda pomogla je istražiteljima da identifikuju osobe koje su plaćale pristup nezakonitom materijalu, kao i dvije osobe osumnjičene za njegovu prodaju.

Europol je tokom istrage pružio operativnu podršku i koordinaciju među državama koje su učestvovale u akciji.

Iz Europola ističu da borba protiv seksualnog iskorištavanja djece ostaje jedan od njihovih ključnih prioriteta, uz nastavak podrške državama u otkrivanju i sprečavanju ovih krivičnih djela.